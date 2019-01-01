''Глупости Путина к этому ведут'': России предрекли распад из-за Крыма

Деоккупация Крыма может быть осуществлена ценой распада Российской Федерации.

Такое заявление сделал народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает "Укринформ". Он отметил, что следующим шагом для украинцев должно быть создание платформы для возвращения полуострова на базе Будапештского меморандума.

В случае введения против РФ ощутимых санкций, по мнению Джемилева, Путин может сдаться, однако надеяться на это не приходиться.

Мустафа Джемилев slovoidilo.ua

"Я не единожды говорил, обращаясь к западным лидерам: если бы на оккупацию территории Грузии в свое время отреагировали хотя бы так, как на оккупацию Крыма, может, оккупации Крыма и не случилось бы", — сказал нардеп.

"Я не исключаю, что полуостров может быть деоккупирован ценой распада России. Такие глупости, как делает Путин, к этому ведут", — подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, жители Крыма и Донбасса разочаровались в ''русском мире''. Так, волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова рассказала, что на оккупированных территориях "очень многие люди поменяли свое мировоззрение".