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16 ноября • обновлено в 16:54
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Похищения не было! История с главой "Укрэксимбанка" получила неожиданный поворот

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Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, о "похищении" которого в Киеве сообщили 16 ноября, на самом деле задержали сотрудники СБУ по поручению ГПУ в рамках уголовного производства.

Речь идет о расследовании совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК (создание преступной организации, присвоение средств и легализация преступным путем), информирует пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было... Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства", – подчеркивается в сообщении.

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Александр Гриценко

Телеканал ATR

Указывается, что задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Дело ведет Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киева неизвестные побили и похитили мужчину. Его затолкали в черный Ford Transit и увезли в неизвестном направлении.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Служба безопасности Украины Офис генерального прокурора Украины задержание
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