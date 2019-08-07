Гибель морпехов под Павлополем: появились фото Героев

В сети опубликовали фотографии четырех морпехов ВСУ, которые погибли 6 августа под Павлополем на Донбассе в результате атаки оккупантов.
Их портреты показала на своей странице в Facebook основатель проекта "Книга памяти" Оксана Трапезун. "6 августа 2019 года в результате обстрела вблизи села Павлополь погибли четыре воина 36 отдельной бригады морской пехоты. Александр Шарко, старший матрос. Владислав Рак, матрос. Сергей Шандра, солдат. Василь Курдов, матрос. Вечная память и слава Героям", – написала она.
Также информация о погибших воинах появилась на официальных страницах и в Facebook местных военкомата и органов самоуправления.
Так, в Черниговском областном военкомате сообщили, что старший матрос Александр Шарко 1988 года рождения был помощником гранатометчика. Он проживал в Козелецком районе Черниговской области.
Александр Шарко
Facebook Оксаны Трапезун
Матрос Владислав Рак 1998 года рождения, гранатометчик, проживал в пгт Козелец Черниговской области.
Владислав Рак
Facebook Оксаны Трапезун
В свою очередь Братская РГА (Николаевская область) рассказала о еще одном погибшем защитнике. Это – Василий Курдов из села Анновка. Он служил в воинской части А 2777 отдельной бригады морской пехоты.
Василий Курдов
Facebook Оксаны Трапезун
Солдат Сергей Шандра 1995 года рождения был родом из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Как пишет "Vежа", дома у Сергея осталась только мама (отец умер год назад) и сестра, которая с семьей проживает отдельно.
Сергей Шандра
Facebook Оксаны Трапезун
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.
Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Зеленского бить по оккупантам по всем фронтам.
Утром 7 августа Зеленский провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.