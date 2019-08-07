Гибель морпехов под Павлополем: появились фото Героев

В сети опубликовали фотографии четырех морпехов ВСУ, которые погибли 6 августа под Павлополем на Донбассе в результате атаки оккупантов.

Их портреты показала на своей странице в Facebook основатель проекта "Книга памяти" Оксана Трапезун. "6 августа 2019 года в результате обстрела вблизи села Павлополь погибли четыре воина 36 отдельной бригады морской пехоты. Александр Шарко, старший матрос. Владислав Рак, матрос. Сергей Шандра, солдат. Василь Курдов, матрос. Вечная память и слава Героям", – написала она.

Также информация о погибших воинах появилась на официальных страницах и в Facebook местных военкомата и органов самоуправления.

Так, в Черниговском областном военкомате сообщили, что старший матрос Александр Шарко 1988 года рождения был помощником гранатометчика. Он проживал в Козелецком районе Черниговской области.

Александр Шарко Facebook Оксаны Трапезун

Матрос Владислав Рак 1998 года рождения, гранатометчик, проживал в пгт Козелец Черниговской области.

Владислав Рак Facebook Оксаны Трапезун

В свою очередь Братская РГА (Николаевская область) рассказала о еще одном погибшем защитнике. Это – Василий Курдов из села Анновка. Он служил в воинской части А 2777 отдельной бригады морской пехоты.

Василий Курдов Facebook Оксаны Трапезун

Солдат Сергей Шандра 1995 года рождения был родом из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Как пишет "Vежа", дома у Сергея осталась только мама (отец умер год назад) и сестра, которая с семьей проживает отдельно.

Сергей Шандра Facebook Оксаны Трапезун

Как сообщал OBOZREVATEL:

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