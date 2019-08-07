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Гибель морпехов под Павлополем: появились фото Героев

1.6т Читать материал на украинском

В сети опубликовали фотографии четырех морпехов ВСУ, которые погибли 6 августа под Павлополем на Донбассе в результате атаки оккупантов.

Их портреты показала на своей странице в Facebook основатель проекта "Книга памяти" Оксана Трапезун. "6 августа 2019 года в результате обстрела вблизи села Павлополь погибли четыре воина 36 отдельной бригады морской пехоты. Александр Шарко, старший матрос. Владислав Рак, матрос. Сергей Шандра, солдат. Василь Курдов, матрос. Вечная память и слава Героям", – написала она.

Также информация о погибших воинах появилась на официальных страницах и в Facebook местных военкомата и органов самоуправления.

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Так, в Черниговском областном военкомате сообщили, что старший матрос Александр Шарко 1988 года рождения был помощником гранатометчика. Он проживал в Козелецком районе Черниговской области.

Александр Шарко

Александр Шарко

Facebook Оксаны Трапезун

Матрос Владислав Рак 1998 года рождения, гранатометчик, проживал в пгт Козелец Черниговской области.

Владислав Рак

Владислав Рак

Facebook Оксаны Трапезун

В свою очередь Братская РГА (Николаевская область) рассказала о еще одном погибшем защитнике. Это – Василий Курдов из села Анновка. Он служил в воинской части А 2777 отдельной бригады морской пехоты.

Василий Курдов

Василий Курдов

Facebook Оксаны Трапезун

Солдат Сергей Шандра 1995 года рождения был родом из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Как пишет "Vежа", дома у Сергея осталась только мама (отец умер год назад) и сестра, которая с семьей проживает отдельно.

Сергей Шандра

Сергей Шандра

Facebook Оксаны Трапезун

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
ВСУ
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это не герои..это дураки))
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филипп филипыч
филипп филипыч
молодежь. срочников же на фронте нет? не могли работу на гражданке найти с лучшей зарплатой походу
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