Гибель экс-министра под Полтавой: появились новые подробности и фото

Вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым разбился на территории частного домовладения.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу полиции Полтавской области Андрея Замахина.
"Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовый, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - рассказал он.
В МВД подтвердили, что вертолет следовал в Полтавскую область из Киева, также опубликовав новые снимки с места трагедии.
Тарас Кутовый разбился под Полтавой
МВД
Тарас Кутовый разбился под Полтавой
МВД
Тарас Кутовый разбился под Полтавой
МВД
#ДСНС: сталося падіння вертольоту "Робінсон - 44" , внаслідок чого загинула 1 особа. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області.— МВС України (@MVS_UA) October 21, 2019
До робіт залучено від ДСНС - 4 рятувальника та 1 од. техніки. pic.twitter.com/t8V230GcWD
Інформація щодо падіння літального апарату у Полтавській області— МВС України (@MVS_UA) October 21, 2019
О 17 год. 21 хв. пожежу, що виникла внаслідок падіння вертольоту, ліквідовано. Від ДСНС для ліквідації наслідків події було залучено 4 рятувальника та 1 од. техніки. pic.twitter.com/EUBc8rN2ex
Как сообщал OBOZREVATEL, Тарас Кутовый получил лицензию на управление вертолетом лишь в июле текущего года.
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