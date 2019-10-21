Гибель экс-министра под Полтавой: появились новые подробности и фото

Вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым разбился на территории частного домовладения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу полиции Полтавской области Андрея Замахина.

"Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовый, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - рассказал он.

В МВД подтвердили, что вертолет следовал в Полтавскую область из Киева, также опубликовав новые снимки с места трагедии.

#ДСНС: сталося падіння вертольоту "Робінсон - 44" , внаслідок чого загинула 1 особа. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області.



До робіт залучено від ДСНС - 4 рятувальника та 1 од. техніки. pic.twitter.com/t8V230GcWD