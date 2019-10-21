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21 октября • обновлено в 21:46
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Гибель экс-министра под Полтавой: появились новые подробности и фото

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Вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым разбился на территории частного домовладения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу полиции Полтавской области Андрея Замахина.

"Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовый, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - рассказал он.

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В МВД подтвердили, что вертолет следовал в Полтавскую область из Киева, также опубликовав новые снимки с места трагедии.

Тарас Кутовый разбился под Полтавой

Тарас Кутовый разбился под Полтавой

МВД

Тарас Кутовый разбился под Полтавой

Тарас Кутовый разбился под Полтавой

МВД

Тарас Кутовый разбился под Полтавой

Тарас Кутовый разбился под Полтавой

МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарас Кутовый получил лицензию на управление вертолетом лишь в июле текущего года.

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Персона
Тарас Кутовой
Место
Украина Полтава

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