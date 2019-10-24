Генерал указал на странность в гибели "Сенсея"

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил: нельзя исключать, что граната, из-за которой погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев, могла быть приведена кем-то в опасное состояние.

"Я не исключаю, что эта граната кем-то была приведена в такое состояние, что могла взорваться абсолютно неожиданно для самого "Сенсея", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время генерал сказал, что более правдоподобной ему представляется версия о неосторожном обращении с оружием.

Виктор "Сенсей" Дегтярев

По мнению Богдана, ветеран АТО мог переоценить свои силы и проявить небрежность, которая стоила ему жизни. "Очевидно, он был уверен в том, что может надежно и безопасно действовать с гранатой. Поэтому и допустил неосторожное обращение", – предположил генерал.

В этом контексте он заметил, что легендарный ветеран АТО не выполнил требований "Устава, украинского законодательства и, в конце концов, здравого смысла", которые запрещают иметь боевое оружие вне зоны боевых действий.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что этот герой АТО не выполнил эти уставные, законодательные и гражданские требования, и допустил такую трагедию", – сказал Богдан.

"Ветеранским организациям, которые заботятся о судьбе своих побратимов, следовало бы тоже обратить на это внимание и провести соответствующую работу в своей среде с целью предупреждения аналогичных случаев в будущем", – подчеркнул он.

Генерал добавил: "Похоже, что тут не было ни конфликта, ни спецоперации".

Вместе с тем он признал, что ситуация кажется довольно странной. "Все-таки странно, что человек, который находился на фронте, который имел навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами, поступил именно так и произошло то, что произошло".

"В стране, которая находится в состоянии внешней агрессии со стороны Российской Федерации, исключать ничего нельзя", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, вечером во вторник, 22 октября, в центре Киева, на улице Пушкинской, прогремел взрыв. Погибло два человека, среди которых – легендарный участник АТО, бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс", основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

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