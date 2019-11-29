"Выбрать малое зло": генерал дал Зеленскому совет по войне на Донбассе

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Украине необходима "мирная пауза" в войне на Донбассе.

Ее период должен составлять, как минимум, 5 лет. Об этом он рассказал OBOZREVATEL.

"Мы должны укреплять военный потенциал. А для того, чтобы это делать эффективно, нам необходима сильная экономика, нам необходимо продвигать реформы. И для этого нам нужно взять мирную паузу", – пояснил генерал.

Украина должна взять мирную паузу на Донбассе, сказал генерал Романенко

В этом контексте он счел возможным "выбрать малое зло, договориться на приемлемых для Украины условиях мира" и использовать это время, чтобы укрепить экономику и военный потенциал государства. По оценкам Романенко, этот период должен составлять "не менее 5 лет".

По его словам, по окончании этой "мирной паузы" Украина будет способна "решать стратегические и военные вопросы на Донбассе по-другому. В том числе с позиции силы".

Как писал OBOZREVATEL, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.

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