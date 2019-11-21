ФСБ поймала украинского шпиона: генерал пояснил тактику Киева

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж допустил, что российский военнослужащий, задержанный ФСБ России по подозрению в работе на военную разведку Украины, действительно мог быть украинским агентом.

"В отношении конкретного лица я не могу утверждать, потому что, как правило, это закрытая информация. Россия имеет свою версию, которую мы, конечно, будем опровергать. Ни одна разведка не подтверждает работу своего разведчика или завербованного агента", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, "офицеры советских, а затем российских вооруженных сил работали и могут работать на Украину". В этом контексте генерал рассказал о том, что "прямой функцией" внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны и Разведывательной службы Пограничных войск является "поиск среди разных категорий военных и граждан Российской Федерации людей, которые готовы работать на Украину", и их вербовка.

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"Прежде всего, усилия направлены на военных Минобороны России, спецслужбы России, военизированных подразделений", – уточнил он.

Как пояснил Маломуж, наиболее ценной для украинской разведки является такая информация: "О военно-стратегическом направлении действий вероятного противника, например, направлена ли стратегия на сдерживание или на проведение наступательных операций. Какие силы и средства для этого имеются, каковы планы по разворачиванию сил и средств, какие конкретно части будут задействованы на этом направлении, какая техника. Информация о готовящихся терактах и так далее".

"Все эти сведения очень важны для Украины, чтобы создать условия для противодействия и действия на упреждение. Получение такой информации – первоочередная задача внешней разведки", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Аксай Ростовской области России ФСБ задержала военнослужащего, которого подозревают в сборе информации по заданию военной разведки Украины.

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