Фигурант "пленок Ермака" вышел под залог в 630 тысяч и рассказал, где взял деньги
Дмитрий Штанько вышел под залог.
Вероятный автор скандальных "пленок Ермака" Дмитрий Штанько после задержания СБУ на взятке в $100 тыс. вышел на свободу под залог в 630 тыс. гривен.
В интервью проекту "Соромно" журналистки Янины Соколовой он отметил, что деньги якобы собрали неравнодушные украинцы и еще один фигурант "пленок" Сергей Шумский (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
"Есть постановление Шевченковского районного суда города Киева. Я вышел под залог 630 тыс. гривен. Хотя Офис генерального прокурора настаивал на залоге 20 млн гривен. Были заинтересованы в том, чтобы я сидел в СИЗО очень долго и очень тихо. Ну, на данный момент я здесь. Помогли люди. И многих из них я даже не знаю. У меня даже осталось немного денег, и я жену попросил, чтобы она на Facebook сделала пост о возврате", – заверил Штанько.
По его словам, именно Шумский внес необходимый залог, добавив свои средства которые якобы откладывал на черный день.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сотрудники СБУ задержали Штанько при получении неправомерного денежного вознаграждения 14 июля.
Жена предполагаемого автора "пленок Ермака" Людмила Белевцова назвала его задержание спланированной провокацией.
Напомним, скандал с "пленками Ермака" вспыхнул после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с должности советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака – брата главы ОПУ.
На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.
Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.
Кроме того, в сети был опубликован разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В ней они обсуждали якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.
Фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский утверждали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначение на определенные должности в целом заплатили около $100 000.
Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис не брал деньги за трудоустройство на должности в органах власти.