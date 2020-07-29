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Фигурант "пленок Ермака" вышел под залог в 630 тысяч и рассказал, где взял деньги

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
4,9 т.
Дмитрий Штанько вышел под залог

Дмитрий Штанько вышел под залог.

Вероятный автор скандальных "пленок Ермака" Дмитрий Штанько после задержания СБУ на взятке в $100 тыс. вышел на свободу под залог в 630 тыс. гривен.

В интервью проекту "Соромно" журналистки Янины Соколовой он отметил, что деньги якобы собрали неравнодушные украинцы и еще один фигурант "пленок" Сергей Шумский (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Есть постановление Шевченковского районного суда города Киева. Я вышел под залог 630 тыс. гривен. Хотя Офис генерального прокурора настаивал на залоге 20 млн гривен. Были заинтересованы в том, чтобы я сидел в СИЗО очень долго и очень тихо. Ну, на данный момент я здесь. Помогли люди. И многих из них я даже не знаю. У меня даже осталось немного денег, и я жену попросил, чтобы она на Facebook сделала пост о возврате", – заверил Штанько.

По его словам, именно Шумский внес необходимый залог, добавив свои средства которые якобы откладывал на черный день.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаПленки ЕрмакаЯнина Соколова
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