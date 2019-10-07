Пока вне оккупированных рф территорий общество разделилось, в оккупации происходят непонятные и подозрительные процессы. Ща расскажу о том, о чем не пишет роспропаганда. Поехали.

Итак, совсем недавно шахты в оккупированном Красном Партизане или Должанске, посетили непонятные гости с четким русским акцентом [житель Донбасса четко различает местного и не местного, говор другой совсем] . Конкретно посетили шахты Суходольская Восточная и Самсоновка+еще одну.

По официальной версии - это приехали типа специалисты по добыче, инвесторы и все такое. Только есть непонятные вещи в этом всем. Начнем с того, что это уже третья шахта, которую обследуют типа специалисты с русским акцентом, а сопровождает их самое высокое начальство и коллаборанты с оружием. Обычных работников шахты во время этого процесса отсылают работать в другое место или вообще не разрешают спускаться в шахту. Причем, стоит отметить, что так называемые обследования шахт абсолютно идентичны: простым шахтерам с группой россиян вход в шахты запрещен [в Суходольской Восточной вообще задержали смену на три часа, пока лазили по шахте "специалисты по добыче"].

Дальше-больше: сразу же после подобных проверок начальство вышеперечисленных шахт убрало с подземных работ абсолютно всю свою родню [отправили на больничные, в отпуска и просто перевели наверх].

Новости Немного фактов о концлагере в Донецке

А теперь самое интересное. В совпадения на Донбассе с участием тех, у кого русский акцент, не верят ни шахтеры, ни обычные гражданские: семьи коллаборантов всегда покидали места предполагаемых обстрелов раньше всех, жители оккупированных подтвердят. А вот ситуация с шахтами, меня лично очень напрягает.

Если кто помнит, то в "Слуге Народа" есть серия, где взрывается шахта и коллаборанты, несмотря на все идеологические противоречия, едут выручать шахтеров во Львов. В связи с этим у меня вопрос: а не решила ли рф сыграть по сценарию фильма, немножко изменив порядок происходящего и подставив новую власть?

Новости У военных оккупантов паскудная ситуация

Как по мне, то сценарий более, чем реальный. Представьте, что на оккупированных вдруг "случайно" происходит масштабная авария - гибнет человек 300-400 горняков. Как в старые времена, Хунта, кровавая и беспощадная, предложит помощь в ликвидации аварии, несмотря на то, что оккупационные власти всегда отказывались/

И... И "внезапно" происходит чудо : оккупационные типа власти вдруг запускают на неконтролируемые правительством Украины территории и спасателей, и спасательную технику. По всей стране объявляется траур, ведь погибли гражданские, топ тема в Украинских сми - ликвидация последствий аварии, все наблюдают за происходящим как за супер-пупер шоу... Слезы, слюни, братания, рыдания, эмпатия, все это снимается на камеры крупным планом, в ток шоу и блогерами разгоняется тематика, мол там наши люди, они ни в чем не виноваты и все такое/

Ну, а пока все это происходит, параллельно происходят простые и нужные рф процесы: происходит продавливание темы, мол блокада не нужна, она причиняет обычным людям в оккупации лишь страдания+нужно запускать жд сообщение с оккупированными, это тоже причиняет страдания нашим людям. Правда, за кадром остается то, что весь мир наблюдает за тем, как в Украине происходит братание народа Украины и шо война "гражданская", с рф снимают санкции, рф хвалят за мирные инициативы и желании помочь закончить "гражданскую войну" в Украине, снятие блокады экономит рф кучу баксов/

Эпилог

Скажете, мол я параноик? Скажете, мол рф не может ради снятия санкций и ради денег взорвать 3-4 шахты с живыми людьми прям на камеры рос тв?

Возможно и так. Только взрыв шахт россиянами не более нереален, чем обстрел ВСУ с территории рф и открытое вторжение в 2014 году. Жители оккупированного рф Донецка не дадут соврать: там, где русский акцент и эвакуация родичей начальства - там всегда смерть и камеры рос тв.

Мораль

Дай бог, чтоб я ошибался и чтобы в кремле не пожертвовали шахтерами ради денег [хотя чего ждать от тех, кто взрывали жилые дома в рф?].

Конец.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!