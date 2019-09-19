Тысячи погибших и раненых: озвучена угрожающая статистика ДТП в Украине за 8 месяцев

Число дорожно-транспортных происшествий в Украине продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом патрульной полиции за восемь месяцев 2019 г.

В течение этого периода в Украине произошло более 100 тыс. аварий, в которых погибли 1 991 человек и 20 218 человек получили травмы. Это на 4–7 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Киеве и области число аварий также увеличилось и выглядит следующим образом:

Киев. Всего ДТП – 25 593; пострадавших – 1 703; погибших – 87.

Киевская область. Всего ДТП – 7 668; пострадавших – 1 439; погибших – 185.

ДТП в Украине за 8 мес. 2019 г

Погибли супруги

Приведем примеры самых резонансных аварий, произошедших в Украине за август.

Возле Люботина Харьковской области столкнулись ВАЗ и фура. По данным полиции, водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковушке. В итоге погиб водитель ВАЗа и его пассажиры – молодые супруги 22-летние Евгений и Анастасия Еткало.

Евгений и Анастасия Еткало Соцсети

ДТП возле Люботина

Знакомые погибших сообщили, что супруги ехали отмечать день рождения Насти, которой за день до этого исполнилось 22 года. Отмечается, что девушка была на третьем месяце беременности.

Еще одно ДТП, в котором погибли муж и жена, произошло в с. Великие Гаи Тернопольской области. Водитель Daewoo Lanos столкнулся с мотоциклом Mustang, который совершал поворот. В итоге мотоциклист и пассажир байка 47-летний Константин и 42-летняя Мария Кедя – погибли на месте. У них остались четверо детей.

В ДТП погибли Мария и Константин Кедя

На выезде из Чернобая Черкасской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Daewoo и автобус Черкассы – Миргород. Погибли три человека, находившиеся в легковушке. Среди погибших был местный житель Дмитрий Бондар. Его жена Нина чудом осталась жива.

ДТП в Черкасской области ГСЧС в Чернобае

ДТП в Черкасской области ГСЧС в Чернобае

Ехали на море

В Одесской области в столкновении легковых автомобилей погибли четыре человека. Трое из погибших – студенты. В тот день они ехали отдыхать на море.

В ДТП погибли трое студентов

Авария произошла на трассе Татарбунары – Вилково, возле села Струмок. Легковой автомобиль Fiat, в котором находились молодые люди, во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota, в которой ехали супруги – жители Киевской области. Пассажир Toyota также погиб на месте ДТП.

Перепутала педали?

Еще одна жуткая авария произошла в одном из дворов Киева, где кроссовер Mazda, двигаясь задним ходом, сбил мать с 9-летним ребенком, которые оказались под днищем авто. Пешеходы были госпитализированы.

Как выяснилось, автомобилем управляла Лилия Сопельник – теща шоумена Сергея Притулы и экс-народного депутата от группы "Відродження" Виталия Хомутынника Лилия Сопельник. По одной из версий женщина перепутала педали. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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