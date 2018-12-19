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''Это только начало'': озвучены последствия прибытия корабля НАТО в Украину

6.7тЧитать материал на украинском

НАТО стремится любыми возможными способами укрепить боеспособность ВМС Украины. Об этом свидетельствует прибытие в Одесский порт разведывательного корабля ВМФ Британии.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по вопросам безопасности Тарас Жовтенко. По его словам – это очень мощный символический шаг.

"Насколько это может повлиять на изменение баланса сил? Пока трудно говорить. Ведь НАТО сейчас находится в режиме пересмотра своих стратегий, касающихся черноморского региона и консенсус стран-членов склоняется к тому, чтобы всеми возможными способами усиливать свое присутствие и влияние на процессы, происходящие в этом регионе", – заверил Жовтенко.

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По его мнению, в Альянсе прекрасно понимают, что одного боевого корабля для этого недостаточно, но эти шаги рассчитаны на среднесрочную перспективу.

"Мы можем ожидать усиления военно-морского потенциала черноморских стран-членов НАТО. Речь не будет идти о том, чтобы перебросить в регион на постоянной основе боевые корабли Великобритании или США. Но могут применить механизм постоянных ротаций, который НАТО уже успешно использует в Европе", – допустил эксперт.

HMS Echo (H87)

HMS Echo (H87)

Royal Navy

Как сообщал OBOZREVATEL, британский разведывательный корабль HMS Echo (H87) стал первым европейским военным кораблем, который официально вошел в Черное море из-за российской агрессии против Украины.

Напомним, что обострение в Черном и Азовском море началось 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском мореПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Тарас Жовтенко
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияНАТОАзовское мореЧерное мореКонфликт войнаВМС Украины
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rercjd Micha
rercjd Micha
Охерительно круто! Мощно! Можно строить планы и делать прогнозы! Ну, например: "если допустить..."
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Будем называть вещи своими именами, для НАТО Украина не нужна, нужен лишь Крым. А там россияне охватили кусок. По этому думаю облом это всё что будет. Войну ядерные державы между собой из-за Украины устраивать не будут. Панты это всё, поезд ушёл, нужно признать московские педрилы имеют больше расурса и возможности в отличии Украины которую лишь грабили, что кстати происходит до сих пор.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
"НАТО стремится любыми возможными способами укрепить боеспособность ВМС Украины". Круто. Так а шаг то какой, мощный или символический??
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