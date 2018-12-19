''Это только начало'': озвучены последствия прибытия корабля НАТО в Украину

НАТО стремится любыми возможными способами укрепить боеспособность ВМС Украины. Об этом свидетельствует прибытие в Одесский порт разведывательного корабля ВМФ Британии.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по вопросам безопасности Тарас Жовтенко. По его словам – это очень мощный символический шаг.

"Насколько это может повлиять на изменение баланса сил? Пока трудно говорить. Ведь НАТО сейчас находится в режиме пересмотра своих стратегий, касающихся черноморского региона и консенсус стран-членов склоняется к тому, чтобы всеми возможными способами усиливать свое присутствие и влияние на процессы, происходящие в этом регионе", – заверил Жовтенко.

По его мнению, в Альянсе прекрасно понимают, что одного боевого корабля для этого недостаточно, но эти шаги рассчитаны на среднесрочную перспективу.

"Мы можем ожидать усиления военно-морского потенциала черноморских стран-членов НАТО. Речь не будет идти о том, чтобы перебросить в регион на постоянной основе боевые корабли Великобритании или США. Но могут применить механизм постоянных ротаций, который НАТО уже успешно использует в Европе", – допустил эксперт.

HMS Echo (H87) Royal Navy

Как сообщал OBOZREVATEL, британский разведывательный корабль HMS Echo (H87) стал первым европейским военным кораблем, который официально вошел в Черное море из-за российской агрессии против Украины.

Напомним, что обострение в Черном и Азовском море началось 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

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