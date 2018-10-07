''Это попытка унизить'': юрист объяснила заявление России о Сенцове

Заявления Российской Федерации о готовности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на осужденных в США российских граждан - это попытка в очередной раз унизить Украину.

Об этом в эфире ObozTV заявила юрист-криминолог Анна Маляр. Она расценивает этот шаг как способ игнорировать украинскую позицию по этому вопросу в принципе.

"Для меня это демонстрация того, что Украина никто в этих отношениях, и вопросы они решать будут между собой", - пояснила Маляр.

Комментируя возможность предоставления Олегу Сенцову американского гражданства для упрощения его освобождения, юрист уточнила: согласно украинским законам Сенцов может, как минимум, добровольно отказаться от гражданства Украины.

"Но Россия ему принудительно предоставила свое гражданство, что усугубляет ситуацию", - возмутилась она.

Как заявил в комментарии OBOZREVATEL заместитель главы Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, Украина не будет возражать, если на процесс передачи Сенцова повлияют Соединенные Штаты Америки, обменяв его на российских шпионов.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 5 октября режиссер заявил, что вынужден прекратить голодать с 6.10.2018.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.