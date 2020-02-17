"Это невозможно": Сенцов сделал печальное заявление о возврате Крыма

Президент России Владимир Путин никогда не вернет оккупированный полуостров Крым Украине, деоккупация невозможна.

Такое мнение выразил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов "Украинской правде". Он добавил, что договориться с Путиным про Крым нельзя.

"Тут нужно понимать, что Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя. Донбасс он тоже на наших условиях не вернет. Значит, нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России", – заявил Сенцов.

По его словам, режим Путина обречен и не может существовать вечно.

"Там нет ни одной институции в России. Есть только Путин. Это такой столп, на который поставлены все остальные – парламент, СМИ, полицейские, спецслужбы, армия. Все зависит только от одного человека, принимает решение только один человек – Путин. Все. То есть, своим движением глаз, своим словом, своей мыслью. Все просто угадывают, что же он подумал, что же он хотел сказать, что же он хочет", – отметил режиссер.

Он подчеркнул, что когда Путин уйдет из Кремля, вся система в России рухнет.

Сенцов сказал, как нужно отбивать Крым и Донбасс Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов заявил, что видит путь установления мира на Донбассе только в борьбе. Он подчеркнул, что его позиция отличается от представлений президента Украины Владимира Зеленского.

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