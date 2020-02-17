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17 февраля • обновлено в 07:06
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"Это невозможно": Сенцов сделал печальное заявление о возврате Крыма

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Президент России Владимир Путин никогда не вернет оккупированный полуостров Крым Украине, деоккупация невозможна.

Такое мнение выразил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов "Украинской правде". Он добавил, что договориться с Путиным про Крым нельзя.

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"Тут нужно понимать, что Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя. Донбасс он тоже на наших условиях не вернет. Значит, нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России", – заявил Сенцов.

По его словам, режим Путина обречен и не может существовать вечно.

"Там нет ни одной институции в России. Есть только Путин. Это такой столп, на который поставлены все остальные – парламент, СМИ, полицейские, спецслужбы, армия. Все зависит только от одного человека, принимает решение только один человек – Путин. Все. То есть, своим движением глаз, своим словом, своей мыслью. Все просто угадывают, что же он подумал, что же он хотел сказать, что же он хочет", – отметил режиссер.

Он подчеркнул, что когда Путин уйдет из Кремля, вся система в России рухнет.

Сенцов сказал, как нужно отбивать Крым и Донбасс

Сенцов сказал, как нужно отбивать Крым и Донбасс

Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов заявил, что видит путь установления мира на Донбассе только в борьбе. Он подчеркнул, что его позиция отличается от представлений президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Анатолий Запорожский
Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин
Место
Украина
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