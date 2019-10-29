'Эти св*лочи нас травят!' Что взорвалось на заводе в Днепре и почему это опасно

Вечером в понедельник, 28 октября, в Днепре прогремел взрыв. Его эпицентр находился на территории маслоэкстракционного завода "Потоки" по улице Байкальской, 9.

О предыстории, хронологии и обстоятельствах ЧП – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Во время пожара на предприятие не пускали журналистов, а допуск пожарных и полиции был ограничен.

По словам активистов, "Потоки" работают незаконно и "реально травят" людей с первого дня запуска производства.

Есть предположение, что "Потоки" выбрасывают в атмосферу крайне опасные вещества - гексан, акролеин, фенол.

Пожарных на территорию завода пропускали… по 3 человека

Местные жители рассказали, что взрыв напоминал хлопок, от взрывной волны в домах задрожали стекла и произошло небольшое "землетрясение". Спустя несколько минут на заводе начался настоящий пожар.

Но ликвидация пожара была затруднена из-за того, что на территорию "Потоков" пожарных пропускали… "по 2-3 человека", поскольку "это частное предприятие", – рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.

"На территорию предприятия не пускали журналистов и даже некоторых представителей ГСЧС. Полиция не могла полностью туда зайти, потому что это частное предприятие. Пускали только по 3 человека. Те, кого пускали, те и тушили", – рассказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило на номер Службы спасения "101" 28 октября в 21:53. На место выехали 6 автоцистерн и 1 автолестница, было задействовано 37 человек личного состава. Несмотря на противодействие, в 23:16 пожар удалось полностью ликвидировать.

Вместе с тем в ГСЧС заверили: "По нашим данным, экологической опасности нет. Если бы была опасность для людей, то у нас были бы предприняты отдельные меры по ее ликвидации".

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Дикая вонь, першение в горле и головная боль: как "Потоки" травят людей

С этим выводом категорически не согласны местные жители. Они сообщили OBOZREVATEL о том, что с первого дня запуска производства на "Потоках" в городе заметно ухудшилось качество воздуха.

Активистка Ольга Лаврущенко сказала: "С тех пор, как этот завод начал работать, каждый вечер и каждую ночь у нас стояла дикая вонь и смог. Мы не могли ни окна открыть, ни на улицу выйти, потому что, как только попадаешь в тот смог, мгновенно появляется головная боль, першение в горле. Они покрывают смогом весь район. Например, я живу в трех километрах от "Потоков", и из-за смога я не вижу соседний дом".

"Когда они запустились в тестовом режиме, такое было каждый день после 17 часов до утра, и все выходные дни. То есть, когда не работают контролирующие службы, они запускают производство на полную мощность. В последние 2 недели этот смог стоял уже круглосуточно", – добавила Ольга.

Активистка, журналист из Днепра Лика подтвердила эти слова. "Года два назад мы начали ощущать вонь – конкретную вонь жженой резиной, гарью, от которой просто задыхаешься, до спазмов. С вечера до утра".

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Нелегальное производство "местного божка" никто не может остановить

"По документам, "Потоки" находятся в стадии реконструкции, но у них нет разрешительных документов ни на работу, ни на выбросы. Мы боролись с этим, как могли. Мы писали запросы на областную экологическую инспекцию, но ответа не получили. Неоднократно к ним выходили экоинспекции, но на предприятие никого не допустили", – рассказала Ольга Лаврущенко.

По словам активистки, 5 сентября во время слушаний по поводу расширения "Потоков", которые проходили в Индустриальном районном совете, активисты выступили категорически против. В ответ на это через несколько дней завод пригласил их к себе на "экскурсию" - продемонстрировать, что производство не представляет опасности. "Но на просьбу показать фильтры, нам ничего не показали", – заметила Ольга.

Около года назад на территории "Потоков" была установлена ТЭС, работающая на отходах от семян подсолнечника. "ТЭС уже работает, а фильтров нет", – заявила активистка.

"С тех пор как мы обнаружили эту проблему, мы объединились, начали писать в наши импотентные государственные органы, на горячие линии и прочее. Мы обращались везде. На данный момент к вопросу подключена вся околоэкологическая общественность", – рассказала Лика.

"Все эти 2 года мы просили у этого предприятия просто, чтобы они одели фильтры и не травили людей. Но эти сволочи вообще не идут ни на какой контакт, не хотят ни на что тратиться, и реально нас травят. Это наш местный божок, которому всё можно", – добавила она.

За несколько дней до ЧП под стенами "Потоков" митинговали

Всего за несколько дней до взрыва, 19 октября, активисты организовали митинг у стен "Потоков".

"На нем была зачитана претензия по поводу неуплаты налогов, отсутствия фильтров и тому подобного. Но никто к нам не вышел. До сих пор нет никакой реакции", - рассказала Ольга Лаврущенко.

В этом контексте Лика добавила: "У "Потоков" нет документов ни на что. Соответственно, скорее всего, не соблюдается и техника безопасности".

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"Митинг для такого инертного города как Днепр – это очень большой прогресс", - заметила Лика. И добавила: "На нем присутствовал глава депутатской комиссии горсовета, который давно занимается экологией и который борется вместе с нами. Потом к нас присоединились Save Dnipro, которые придумали экобот – приложение, которое показывает загрязнение воздуха. Естественно, "Потоки" митинг проигнорировали, и спустя чуть больше недели произошел взрыв".

В результате взрыва в воздух могли попасть вещества первой категории опасности

По словам Ольги Лаврущенко, "Потоки" работают с веществами первой категории опасности – гексаном и акролеином. Когда мы направили запрос "Потокам", как они фильтруют акролеин, они ответили, дескать, да сколько его там испаряется".

Она заявила, что не верит в версию причины ЧП, озвученную предприятием – "взрыв семечек". "Я не могу представить, как семечки могли взорваться. На мой взгляд, единственное, что могло взорваться – это гексан, растворитель первого класса опасности", – заявила она.

По информации активистов и местных экологов, сразу же после взрыва в городе фиксировалось многократное превышение допустимых норм загрязнения воздуха. Превышение фиксировалось и на следующее утро.

"Сейчас на районе воняет гарью, как будто потушили костер", – рассказала Лика.

Эколог Татьяна Лампика констатировала: сегодня невозможно сказать с полной уверенностью, что именно попало в атмосферу в результате взрыва. "Всё, что смогли померить – это мелкодисперсная пыль, которая выделяется в результате горения. Но пока что нет возможности исследовать то, что горело. Возможно, горела пластмасса, возможно, были запасы каких-то веществ. В чем они хранились, тоже неизвестно".

Днепр оперативный

По ее оценкам, "скорее всего, было выделение фенола. Мог быть формальдегид или бензол. Но мы можем только предполагать, какие токсичные вещества были там, кроме пыли".

Эколог добавила: для полноценного анализа "лабораторию нужно оборудовать полным спектром необходимых средств".

Кто владелец "Потоков": активисты назвали имя

Судя по информации, обнародованной на странице завода "Потоки", это предприятие производит "масло наливное", "белковый подсолнечный концентрат "Проглот" и "шрот протеин 39%". На сайте также сообщается, что в сутки "Потоки" перерабатывают 1400 тонн подсолнечных семян, 450 тонн белкового подсолнечного концентрата и 600 тонн подсолнечного масла.

Информации о владельце завода на сайте нет. Тем не менее, активистка Ольга Лаврущенко сообщила OBOZREVATEL, что хозяин "Потоков" - миллионер Вадим Ермолаев. Его состояние в 2016 году оценивалось в 322 миллиона долларов.

22 октября в своем Facebook Вадим Ермолаев написал: "Знаете, что в современном мире отличает компанию-лидера от остальных? Во-первых, инновация. А во-вторых - ответственность. Не только перед клиентами, но и перед сферой своей деятельности в целом".

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