"Естественный отбор": на "Маяке" цинично оправдали гибель военных от "Молота" Пашинского

Связанный с заводом "Маяк" активист Александр Остапенко заявил, что военные погибли не от разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.

По его мнению, таким образом, якобы прошел "естественный отбор".

"Это не "Молот" убивает. Это работает естественный отбор. Топор эволюции, так сказать", - написал он в комментариях к посту известной парвозащитницы и волонтера Ольги Решетиловой.

Это высказывание вызвало в сети настоящий скандал. Активисту указали на циничность соответствующего высказывания и обратили внимание на то, что Остапенко якобы обнародует ложную информацию о технических характеристиках данного вооружения.

При этом активист подтверждает, что не является штатным сотрудником завода, а всего лишь работает с ним "по закрытой тематике".

Остапенко уже заявил, что готов извиниться за высказанное мнение.

Напомним, что ЧП на полигоне стало уже не первым подобным инцидентом с "Молотом".

Тогда, после гибели бойцов АТО Пашинский демонстративно отказался испытывать "Молот", в то же время, заявляя, что в СМИ распространяется "брехливая" информация о некачественном миномете.

К тому же Пашинский после проведения расследования по гибели солдат от "Молота" заявил, что военные погибли из-за разрыва боеприпаса, а сам миномет якобы отвечает всем требованиям и является главным "потенциалом" вооружения ВСУ.