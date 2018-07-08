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"Естественный отбор": на "Маяке" оправдались за оскорбление погибших украинских военных

1.5тЧитать новость на украинском

Связанный с заводом "Маяк" активист Александр Остапенко попытался оправдаться за свои слова о том, что военные на Ривненском полигоне погибли не от разрыва миномета "Молот", а вследствие естественного отбора.

Он извинился за свои предыдущие высказывания, но, в то же время, снова их подтвердил. Остапенко подчеркнул, что трагедия произошла не по вине "Молота", а из-за человеческого фактора, говорится на его странице в Facebook.

"Человеческий фактор. Это больная тема. И с кем я не говорил, все мне говорят: Саша, то, что ты хочешь сделать - это просто невозможно. Никто даже ты не способен заставить бойцов выполнять устав. А когда бойцы при любой причине не выполняют устав, то тогда и начинает действовать тот самый жестокий естественный отбор. Нравится это название, не нравится, а отбор действует. Я извиняюсь перед теми, кому невольно сделал больно, написав об этом", - отметил Остапенко.

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"Да, первая партия (миномета "Молот". – Ред.) вышла не идеальна, были и недостатки, которые нужно исправлять, и я видел длинные письма замечаний инженеров, которые эти замечания переводили на улучшение существующей конструкции, и принимал участие в анализе актуальных проблем… До тех пор, пока эта проблема не была решена", - написал активист.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что не является штатным сотрудником завода "Маяк".

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Как сообщал OBOZREVATEL, стволы для минометов "Молот", производство которых лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский, в 2015-2016 годах делали на Старокраматорском машиностроительном заводе, связанном с Россией.

Читайте все новости по теме "Взрыв "Молота" на полигоне" на Обозревателе.

Тема
Взрыв "Молота" на полигоне
Место
Украина
Объект
миномет Молот
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
бабуины молот испытали. теперь джевелины нужно опробывать. лучше всего на майдане. кубло ваше выжеч
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