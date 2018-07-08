"Естественный отбор": на "Маяке" оправдались за оскорбление погибших украинских военных

Связанный с заводом "Маяк" активист Александр Остапенко попытался оправдаться за свои слова о том, что военные на Ривненском полигоне погибли не от разрыва миномета "Молот", а вследствие естественного отбора.

Он извинился за свои предыдущие высказывания, но, в то же время, снова их подтвердил. Остапенко подчеркнул, что трагедия произошла не по вине "Молота", а из-за человеческого фактора, говорится на его странице в Facebook.

"Человеческий фактор. Это больная тема. И с кем я не говорил, все мне говорят: Саша, то, что ты хочешь сделать - это просто невозможно. Никто даже ты не способен заставить бойцов выполнять устав. А когда бойцы при любой причине не выполняют устав, то тогда и начинает действовать тот самый жестокий естественный отбор. Нравится это название, не нравится, а отбор действует. Я извиняюсь перед теми, кому невольно сделал больно, написав об этом", - отметил Остапенко.

"Да, первая партия (миномета "Молот". – Ред.) вышла не идеальна, были и недостатки, которые нужно исправлять, и я видел длинные письма замечаний инженеров, которые эти замечания переводили на улучшение существующей конструкции, и принимал участие в анализе актуальных проблем… До тех пор, пока эта проблема не была решена", - написал активист.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что не является штатным сотрудником завода "Маяк".

Как сообщал OBOZREVATEL, стволы для минометов "Молот", производство которых лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский, в 2015-2016 годах делали на Старокраматорском машиностроительном заводе, связанном с Россией.