Большой обмен с Россией: в Москву доставили более 30 украинцев

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко доставили из колонии в СИЗО "Лефортово" (Москва, РФ).

Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, добавив, что в следственном изоляторе также находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов.

"Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков", – резюмировал Мельников.

Ранее также стало известно, что в Москву из ИК-8 перевезли режиссера Олега Сенцова. По некоторым данным, их готовят к обмену, о котором договариваются дипведомства России и Украины.

Роман Сущенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 июня 2018 года Московский городской суд вынес Сущенко приговор после 20 месяцев содержания в СИЗО "Лефортово".

Украинцу выдвинули абсурдные обвинения о якобы шпионаже и сборе в Москве информации о том, планируется ли наступление на Мариуполь.

Задержали журналиста 30 сентября 2016 года во время частного визита к родственникам, живущим в РФ. Все обвинения Сущенко отвергает.

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