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Большой обмен с Россией: в Москву доставили более 30 украинцев

3.1т Читать материал на украинском

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко доставили из колонии в СИЗО "Лефортово" (Москва, РФ).

Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, добавив, что в следственном изоляторе также находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов.

"Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков", – резюмировал Мельников.

Ранее также стало известно, что в Москву из ИК-8 перевезли режиссера Олега Сенцова. По некоторым данным, их готовят к обмену, о котором договариваются дипведомства России и Украины.

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 4 июня 2018 года Московский городской суд вынес Сущенко приговор после 20 месяцев содержания в СИЗО "Лефортово".

  • Украинцу выдвинули абсурдные обвинения о якобы шпионаже и сборе в Москве информации о том, планируется ли наступление на Мариуполь.

  • Задержали журналиста 30 сентября 2016 года во время частного визита к родственникам, живущим в РФ. Все обвинения Сущенко отвергает.

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Sladko Semen
Sladko Semen
у порохоботов опять истерика?)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна изгой террорист и окупант! россия это гетто зона-концлагерь
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Кожедуб ruslan, отдохни, дурачина.
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CARGO 100
CARGO 100
Кожедуб ruslan, слезь с бутылки, хватит горлопанить одно и тоже ...
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