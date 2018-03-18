Еще один украинский телеканал оскандалился с Крымом

В одной из программ на телеканале СТБ показали карту Украины без Крыма.

"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе Холостяк от 16.03.2018 – некорректное графическое изображение карты Украины", - говорится в сообщении канала на странице в Facebook.

На канале уверяют, что оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала СТБ.

"Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ относительно государственных границ Украины, потому что Крым – это Украина! Телеканал в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию" - отметили телевизионщики.

Напомним, накануне UA:Перший показал в эфире карту Украины без Крыма.

Появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма - это чья-то целенаправленная работа, заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Как известно, телеканал СТБ входит в медиагруппу, которая принадлежит украинскому олигарху Виктору Пинчуку, призывавшему отдать Крым и заморозить Донбасс.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети произошел скандал из-за пророссийской ведущей СТБ, которая любит главу РФ Владимира Путина и презирает Украину.

Отметим, что руководитель телеканала тогда заступился за Аллу Ковальчук, заявив, что ее позиция является проявлением права на свободу слова.

Также телеканал оскандалился трансляцией российской версии "Битвы экстрасенсов" с участием российских военнослужащих, которые воевали в Украине.