Эпопея с пьяной подчиненной мэра Одессы: свидетель рассказал детали погони и драки

Замначальницы управления админуслуг мэрии Одессы Диана Тирновенко ехала по городу со скоростью 120 километров в час с собственным ребенком на переднем пассажирском сидении, пока ее не догнали неравнодушные водители и патрульные полицейские.

Об этом рассказал свидетель инцидента, который ехал за Тирновенко, пишет ТСН.

"Не включая поворотники, пересекая сплошные, красный светофор. Площадь Толбухина она перелетела километров 80, хорошо, что никого не было. Догнать на своем авто я ее не смог", - отметил Дмитрий.

Подруги женщины якобы пытались уговорить ее не садиться за руль, говорит Дмитрий.

"Она их начала обзывать, они отдали ей ключи, она кричала к своему ребенку, чтобы сел в машину. Ребенок сам испугался, когда видела маму в таком состоянии", - сказал свидетель.

Полицейских женщина обругала, а свидетеля, который снимал ее на мобильный, вообще, ударила в лицо.

Возле ж/д вокзала Nissan Тирновенко влетел в цепь, натянут между металлическими конструкциями забора. Вдогонку за нарушительницей бросились сразу несколько водителей. Проехав около семи километров на полной скорости по улицам города, женщина попала домой. Припарковавшись на клумбе, она вступила в конфликт с полицией и свидетелями на глазах собственного ребенка.

Проходить медицинскую экспертизу женщина отказалась. Но многочисленные свидетели подписали заявление о том, что она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Фото: Facebook Юрия Головчука.

Как писал "Обозреватель", мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал в ближайшее время принять "кадровые решения" относительно Тирновенко.