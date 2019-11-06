В Черкассах угнали автомобиль руководителя "Азота". Фото

В Черкассах произошло очередное похищение элитного автомобиля. На этот раз жертвой угона стал руководитель местного химического завода "Азот" Виталий Скляров.

В ночь на 5 ноября неизвестные завладели его Lexus RX 200t 2017 выпуска. Об этом сообщает издание 18000.

В городе введен план "Перехват". Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 ст. 289 УК (Незаконное завладение транспортным средством).

У руководителя завода "Азот" угнали авто

Сам Виталий Скляров инцидент не комментирует. Информацию о похищении не подтверждает, но и не опровергает.

"Зачем вы хотите публиковать эту информацию? Чтобы народ порадовался?" – возмутился он в телефонном разговоре с журналистами местного СМИ.

Автомобиль Склярова – уже третий Lexus, похищенный в Черкассах в течение месяца. Кроме того, только за октябрь одна за другой воры угнали также пять элитных Mazda. Ни одну из них до сих пор не нашли

ОАО "АЗОТ", который возглавляет Виталий Скляров, – крупнейший производитель азотных удобрений в Украине. Владелец завода – олигарх Дмитрий Фирташ.

Между тем, в соцсети горожан просят сообщать полицию в случае обнаружения "Лексуса" коричневого цвета с государственным номером СА0070ЕА.

Как сообщал OBOZREVATEL, черкасские таксисты устроили разборки с водителем новой службы такси. Так они хотели выгнать конкурента из города.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся