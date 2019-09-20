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20 сентября • обновлено в 10:47
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Экстренно садился: в Ивано-Франковске случилось ЧП с пассажирским самолетом

1.6т Читать материал на украинском

В аэропорту "Ивано-Франковск" самолет, летевший по направлению "Валенсия – Киев", совершил аварийную посадку.

На борту лайнера находились пассажиры. Причиной стала неисправность шасси. Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

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"19.09.2019 г. в 21:26 в ОКЦ УДСНС поступило сообщение о том, что в международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершает аварийную посадку авиарейс "Валенсия – Киев". Общее количество пассажиров (в т. ч. экипаж) – 90 человек. Причина аварийной посадки – сообщение датчика неисправности шасси", – отмечает управление ОГА.

Во время инцидента никто не пострадал, самолет сел успешно.

Экстренно садился: в Ивано-Франковске случилось ЧП с пассажирским самолетом

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России у самолета в небе отказал двигатель.

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Место
Украина Ивано-Франковск
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Не самолёт, а литака ...
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Александрович Валера
Александрович Валера
Всё у них ломается
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