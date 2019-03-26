Теракты в Украине: названы города в зоне риска

Крупнейшие города Украины могут стать мишенью террористических атак, целью которых будет дестабилизация в период президентских выборов.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя предотвращенный спецслужбами теракт в Харькове.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что каждый год в стране предотвращаются десятки и сотни терактов: "Была цифра около 300 предотвращенных терактов на территории Украины".

"Перед выборами самые опасные города-миллионники – Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов. Одесса – это серьезный порт, деньги, люди, которые могут обеспечить победу кандидату. Днепр – тоже серьезный город", – рассказал Ступак.

По его словам, города поменьше вне такой опасности.

Эксперт отметил, что места для террористических атак могут выбирать по разным критериям: "Выбирают ряд объектов и пытаются совершить теракт – например, обесточить объекты энергетики. Зависит от того, какую цель ставить. Попугать, страху навести – может быть такая цель".

Как подчеркнул Ступак, результатом терактов будет "для людей тяжелое осмысление того, что произошло, бюджетные затраты будут миллион гривен или два, но будут психологические".

Как сообщал OBOZREVATEL:

СБУ предотвратила совершение террористического акта на станции метро "Индустриальная" в Харькове. Заказчиком кровавого преступления названы спецслужбы России, которые завербовали харьковчанина.

Представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкцию для проведения подготовительных мероприятий и выплатили 15 тыс. долларов за выполнение преступления.

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