Экс-командующий Нацгвардии Аллеров вышел из СИЗО: что известно

Подозреваемый в растрате государственных средств экс-командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения залога в 4,8 миллиона гривен.

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на данные сотрудника СИЗО, в котором содержался Аллеров.

Залог был внесен еще 17 мая, однако подозреваемый находился под стражей оба выходных дня. Его отпустили 20 мая.

"Вышел вчера (20 мая. – Ред.)", – заявил собеседник журналистов.

Напомним, что Аллеров был задержан 14 мая. Вместе с ним задержали еще одного фигуранта дела, директора компании-застройщика "Укрбуд" Олега Майбороду.

Юрий Аллеров Новое время

В 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Вместо этого стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, что также компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

В свою очередь в компании "Укрбуд" опровергли претензии правоохранителей в свой адрес.

Аллерову инкриминируют 191 статью УК (присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой). В случае доказательства вины ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL:

15 мая детективы НАБУ сообщили о подозрении директору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде и предпринимателю – эксперту по оценке недвижимости, которая фигурировала в расследованиях коррупции Нацгвардии, Алисе Грынчук.

Экс-командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. Аллеров заявил, что таких денег не имеет, и "будет просить у родственников".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!