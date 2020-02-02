Ехали в Россию: возле Львова поймали рефрижератор с нелегалами. Видео

Возле Львова 1 февраля в рефрижераторе, который направлялся из Северной Македонии в Россию, нашли четверых нелегальных мигрантов в полуобморочном состоянии.

Грузовик, перевозивший яблоки, пересек украинскую границу через пункт пропуска "Дяково" на Закарпатье. Рефрежиратор остановился на АЗС в Гамалиевке возле Львова. Водитель утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе, но услышал странные звуки, доносившиеся оттуда, пишет Zaxid.net.

Поскольку фура была опломбирована, водитель вызвал полицию, а также таможенников. Открыв рефрежиратор там обнаружили четверых молодых людей в возрасте 16-17 лет,которые находились в полуобморочном состоянии. У двоих оказались документы граждан Афганистана, еще двое вообще не имели никаких документов.

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Оказалось, что мигранты провели в рефрежираторе более четырех суток. По их словам, каждый из них заплатил посреднику по 2000 долларов, и их обещали доставить из Македонии в Германию. Они были удивлены, что оказались в Украине.

Стоит заметить, что согласно правилам транспортировки яблок в авторефрижераторах, их перевозят при температуре +2...+5, при этом холодильная камера не вентилируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пункте пропуска Будомеж-Грушев на границе с Польшей поймали украинца с рекордной партией редкого контрабандного товара.

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