"Его звали Мольфаром": в Карпатах сгорел известный знахарь с женой

В селе Черетов на Ивано-Франковщине в пожаре погиб местный знахарь Николай Данилюк, который якобы исцелял людей присказками.

Женщина сгорела заживо, мужчину удалось вытащить с хаты на улицу, но он умер, не дождавшись скорой помощи, пишет Kurs.

Знахарь обижался, когда его называли мольфаром.

"Мольфары — это злые люди. Я спасаю людей от мольфаров. Мольфары работают "на две руки". Они часто обращаются к дьяволу. Я христианин. Я молюсь к Матери Божьей каждый день. Я чтобы спасти человека обращаюсь к Богу. А мольфары? Они делают за деньги. А я деньги не беру, мне нельзя брать деньги", - рассказывал Данилюк, пишет "Репортер".

По данным СМИ, свои ритуалы он проводил далеко в горах у колодца, в который стекала вода из семи разных потоков, и утверждал, что вода из каждого источника имеет разный вкус.

"Я спасаю людей от корча, от отпусти, когда мужчина отбивается от дома, от омрази, когда человек имеет ненависть и зло к другим людям, от скуси, от страха, от кривоточи женщинам", — говорил Данилюк.

Он рассказывал, что почувствовал в себе сверхсилу в начале семидесятых годов прошлого века, когда "женщина в белом, с золотыми звездами на накидке" отвела его к тому месту, где еще его предки "присказывали", и объяснила ему, что нужно делать.

По словам представителей ГосЧС, в доме была старая печь без дымовой трубы, дым из которой выходил прямо в крышу. Кроме того, оба хозяев любили выпить и много курили.

Как писал "Обозреватель", в Украине хотят запретить целительство и знахарей.