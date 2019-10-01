Обновленный ЕДАПС ''продавливает'' у Зеленского перевыпуск паспортов

Консорциум ЕДАПС, который сейчас известен под брендом IІG, планирует перевыпустить 15 миллионов паспортов украинцев. Компания известна своими коррупционными схемами и ранее уже попадала в скандальные истории.

Как заявил генеральный директор IIG Андрей Первушин в материале РБК, фирма нацелилась не только на печать документов, но и на полную разработку программного обеспечения.

“Компания готова не только взять на себя производство новых паспортов, но и разработать программное обеспечение для государственных структур, а также взяться за обеспечение безопасности баз данных и самих выпускаемых документов”, — указано в публикации.

Также в IIG лоббируют получение права на производство техпаспортов, акцизных марок и много другого.

ЕДАПС antydot.info

“Главное для государства — не останавливаться на пути к цифровому будущему. Права, техпаспорта, акцизные марки – уровень безопасности и функциональности этих документов может быть существенно усовершенствован. В IIG уже сегодня владеют технологиями, позволяющими это сделать. Вопрос только в политической воле и желании украинской власти внедрять инновации в жизнь”, — говорится в материале.

При этом идея максируется под брендом "цифрового государства". "Украина фактически готова к внедрению электронного государства. На этом пути осталось одно препятствие – это базовая (первичная) идентификация, начиная с рождения ребенка, – отмечает Первушин. – И пока в Украине не будет высокого уровня распространения этого механизма среди населения, нельзя говорить о массовом внедрении "электронного государства".

Отметим, IІG создана владельцем консорциума ЕДАПС Юрием Сидоренко, а также бывшими сотрудниками его компании.

ЕДАПС зарабатывал около 8 мдрд грн за счет печати документов строгой отчетности. Это большая часть документов, начиная от акцизов, паспортов и заканчивая школьными аттестатами. Частная структура фактически выдавила с рынка государственный комбинат "Украина" и с помощью связей в МВД получила особые права.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Преступления в ЕДАПС признали украинские правоохранители. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аппарат МВД на протяжении 2010-2013 годов у консорциума ЕДАПС закупил бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортных средств по цене, которая в среднем в четыре раза превышала себестоимость. Ведомство отдало "лишних" 300 млн грн! И это только водительские удостоверения – крошечная часть коррупционного бизнеса, который пытается вернуться в Украину.

Владелец же компании Юрий Сидоренко, а также его партнеры обвиняются в коррупции даже в США.

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