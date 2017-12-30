"Джеймса Бонда наняли?" В Кривом Роге сгорел архив прокуратуры

В субботу, 30 декабря, в здании первой прокуратуры города Кривой Рог по улице Свято-Николаевска вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Первый криворожский".

По предварительным данным, загорелась проводка. Возгорание случилось в архивном здании.

Во время пожара никто не пострадал, однако огонь уничтожил документацию и повредил стеллажи.

При этом пользователи в соцсетях шутят: "У кого действительно праздник, ведь дела сожгли. Наверное, Джеймса Бонда наняли".

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в Днепровском районе произошел масштабный пожар в 4-этажном доме.