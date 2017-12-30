УкрEngРус

"Джеймса Бонда наняли?" В Кривом Роге сгорел архив прокуратуры

1.3тЧитать новость на украинском

В субботу, 30 декабря, в здании первой прокуратуры города Кривой Рог по улице Свято-Николаевска вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Первый криворожский".

По предварительным данным, загорелась проводка. Возгорание случилось в архивном здании.

Новости
Зал был полон людей: в заведении Одессы вспыхнул мощный пожар

Во время пожара никто не пострадал, однако огонь уничтожил документацию и повредил стеллажи.

При этом пользователи в соцсетях шутят: "У кого действительно праздник, ведь дела сожгли. Наверное, Джеймса Бонда наняли".

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в Днепровском районе произошел масштабный пожар в 4-этажном доме.

Место
УкраинаКривой Рог
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости