Двое убитых, 11 пострадавших: ВСУ понесли страшные потери на Донбассе

С начала суток, 7 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ.

Как сказано на странице пресс-центра штаба Операции в Facebook, в результате обстрелов "Л/ДНР" еще четверо украинских военнослужащих были ранены и семь получили боевые травмы. Еще утром было известно о двух погибших и 9 пострадавших.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе, добавив, что всего с начала суток оккупанты 12 раз нарушили режим тишины.

Террористы применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм, а также вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Новости Опубликованы фото и имена попавших в плен на Донбассе бойцов ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

трижды в районе села Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

дважды в районе населенного пункта Новогригорьевка, по направлению населенного пункта Майорово - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Марьинки, со стороны направления населенного пункта Трудовское - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гнутово, по направлению населенного пункта Верхнешироковское - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Водяное, по направлению Азова - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:

в районе населенного пункта Новолуганское по направлению населенного пункта Калининское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

вблизи села Зайцево по направлению населенного пункта Гольмовский со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Дважды вблизи населенного пункта Травнене - из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по направлению населенного пункта Гольмовский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!