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Двое убитых, 11 пострадавших: ВСУ понесли страшные потери на Донбассе

1.3тЧитать материал на украинском

С начала суток, 7 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ.

Как сказано на странице пресс-центра штаба Операции в Facebook, в результате обстрелов "Л/ДНР" еще четверо украинских военнослужащих были ранены и семь получили боевые травмы. Еще утром было известно о двух погибших и 9 пострадавших.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе, добавив, что всего с начала суток оккупанты 12 раз нарушили режим тишины.

Террористы применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм, а также вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Новости
Опубликованы фото и имена попавших в плен на Донбассе бойцов ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

  • трижды в районе села Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

  • дважды в районе населенного пункта Новогригорьевка, по направлению населенного пункта Майорово - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

  • вблизи Марьинки, со стороны направления населенного пункта Трудовское - из стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Гнутово, по направлению населенного пункта Верхнешироковское - из стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Водяное, по направлению Азова - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:

  • в районе населенного пункта Новолуганское по направлению населенного пункта Калининское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

  • вблизи села Зайцево по направлению населенного пункта Гольмовский со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • Дважды вблизи населенного пункта Травнене - из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по направлению населенного пункта Гольмовский.

Двое убитых, 11 пострадавших: ВСУ понесли страшные потери на Донбассе

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР. Он уточнил, что в четверг около 30 боевиков полка "Азов" атаковали подразделения самопровозглашенной республики. "Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях", — сказал представитель ведомства. По его словам, в противостоянии погибли двое радикалов, еще девять человек ранены. В Киеве также сообщили о двоих убитых. В ДНР утверждают, что провокация осуществлялась по прямому распоряжению командующего Операцией объединенных сил Украины Александра Сырского, "который полностью игнорирует все указания и инициативы президента Зеленского". Там также призвали международное сообщество "не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны".
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Страшные потери были у ВСУ в 2014 под Изварино, 3 бригады как не крути, а сейчас статистика.
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леня зе
леня зе
пошел плач ярославны.всу мочит нациков.
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