Двое убитых, 11 пострадавших: ВСУ понесли страшные потери на Донбассе

С начала суток, 7 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ.
Как сказано на странице пресс-центра штаба Операции в Facebook, в результате обстрелов "Л/ДНР" еще четверо украинских военнослужащих были ранены и семь получили боевые травмы. Еще утром было известно о двух погибших и 9 пострадавших.
"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе, добавив, что всего с начала суток оккупанты 12 раз нарушили режим тишины.
Террористы применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм, а также вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них:
трижды в районе села Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
дважды в районе населенного пункта Новогригорьевка, по направлению населенного пункта Майорово - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
вблизи Марьинки, со стороны направления населенного пункта Трудовское - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Гнутово, по направлению населенного пункта Верхнешироковское - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Водяное, по направлению Азова - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:
в районе населенного пункта Новолуганское по направлению населенного пункта Калининское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
вблизи села Зайцево по направлению населенного пункта Гольмовский со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Дважды вблизи населенного пункта Травнене - из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по направлению населенного пункта Гольмовский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.
При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".
Из-за высказывания Кучмы разгорелся скандал, однако позже выяснилось, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных", и "как работали, так и работают".
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