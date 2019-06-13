Два ЧП за день: на Донбассе произошла страшная трагедия с горняками

На территории частного акционерного общества "Шахтоуправление Покровское" в Донецкой области в среду, 12 июня, погибли два горняка.

Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте предприятия. Уточняется, что для выяснения причин происшествий созданы специальные комиссии.

"В результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. В этот же день машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью", – сказано в сообщении.

Областная прокуратура в свою очередь информирует, что, по данным предварительного расследования, это произошло в результате нарушения правил безопасности.

Установлено, что примерно в 14:20 во время доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы одним из элементов секции механизированной крепи, подвешенной к дизелевозу, к стене прижало 36-летнего горняка, который контролировал этот процесс.

Он получил открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка, открытый перелом костей таза и скончался на месте.

Примерно в 20:30 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера на 12-м южном конвейерном штреке, попал под конвейерную дробилку. Полученные мужчиной многочисленные травмы также оказались смертельными.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели шахтеров. Досудебное расследование продолжается.

Иллюстрация Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге в феврале 2019 года погибли два горняка.

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