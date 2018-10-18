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ДТП с Зайцевой: что происходит на месте аварии в Харькове

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В центре Харькова на перекрестке с улицей Сумской, где 18 октября 2017 года произошло страшное ДТП, жертвами которого стали шесть человек, проходит панихида.

На место аварии пришли пострадавшие Оксана Берченко, Оксана Нестеренко и родственники погибших, сообщает MediaPort в своем Telegram-канале.

Они держат свечи и фотографии жертв ДТП. Также там присутствуют представители средств массовой информации.

ДТП с Зайцевой: что происходит на месте аварии в Харькове
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ДТП с Зайцевой: что происходит на месте аварии в Харькове

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

На заседании суда 9 октября Зайцевой стало внезапно плохо во время суда, ей вызвали скорую. Защита обвиняемой в страшном ДТП утверждает, что у Зайцевой ухудшилось состояние здоровья и ей срочно нужно обследование в больнице.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Место
УкраинаХарьков
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Simon Igor
Simon Igor
Неужели Зайцевой не приносят в СИЗО наркоту и бедняжку терзает ломка? Надо срочно освобождать ее, ведь уже понятно всей стране, что к этому идёт! Вместо неё отсидит невиновный Дронов
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Кострыкина Елена
Кострыкина Елена
Строгий режим её вылечит ...
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