ДТП с Зайцевой: что происходит на месте аварии в Харькове

В центре Харькова на перекрестке с улицей Сумской, где 18 октября 2017 года произошло страшное ДТП, жертвами которого стали шесть человек, проходит панихида.

На место аварии пришли пострадавшие Оксана Берченко, Оксана Нестеренко и родственники погибших, сообщает MediaPort в своем Telegram-канале.

Они держат свечи и фотографии жертв ДТП. Также там присутствуют представители средств массовой информации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

На заседании суда 9 октября Зайцевой стало внезапно плохо во время суда, ей вызвали скорую. Защита обвиняемой в страшном ДТП утверждает, что у Зайцевой ухудшилось состояние здоровья и ей срочно нужно обследование в больнице.