ДТП с Зайцевой: адвокат сделал скандальное заявление

Защита Геннадия Дронова, осужденного за смертельную ДТП в Харькове на Сумской, намерена подавать кассационную жалобу на решение Харьковского апелляционного суда.

Об этом заявил адвокат мужчины Сергей Перепелица, передает KHARKIV Today.

"В принципе, решение апелляционного суда схоже с решением суда первой инстанции. По моему мнению, суд должен был предоставить оценку доказательствам, но я этой оценки не вижу. Не вижу, чтобы оценили те отличия, которые есть в экспертизе, все те нарушения, о которых я говорил в апелляционной жалобе. Считаю, что процесс был не объективен и не полон. Я заявлял ходатайство об исследовании доказательств, но мне отказали", – поделился Перепелица.

Адвокат Дронова намерен подавать жалобу в Верховный суд 24 канал

Кассационную жалобу правозащитник пообещал подготовить за месяц-два. Всего же у Дронова есть три месяца с дня, когда апелляционный суд обнародовал свое решение.

Отмечается, что в Верховном суде защита Дронова по-прежнему планирует добиваться оправдательного приговора. Она считает 10 лет тюрьмы несправедливым наказанием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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