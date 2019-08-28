ДТП с Зайцевой: адвокат сделал скандальное заявление

Защита Геннадия Дронова, осужденного за смертельную ДТП в Харькове на Сумской, намерена подавать кассационную жалобу на решение Харьковского апелляционного суда.
Об этом заявил адвокат мужчины Сергей Перепелица, передает KHARKIV Today.
"В принципе, решение апелляционного суда схоже с решением суда первой инстанции. По моему мнению, суд должен был предоставить оценку доказательствам, но я этой оценки не вижу. Не вижу, чтобы оценили те отличия, которые есть в экспертизе, все те нарушения, о которых я говорил в апелляционной жалобе. Считаю, что процесс был не объективен и не полон. Я заявлял ходатайство об исследовании доказательств, но мне отказали", – поделился Перепелица.
Адвокат Дронова намерен подавать жалобу в Верховный суд
24 канал
Кассационную жалобу правозащитник пообещал подготовить за месяц-два. Всего же у Дронова есть три месяца с дня, когда апелляционный суд обнародовал свое решение.
Отмечается, что в Верховном суде защита Дронова по-прежнему планирует добиваться оправдательного приговора. Она считает 10 лет тюрьмы несправедливым наказанием.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017, на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялось рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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