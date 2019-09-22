ДТП с маршруткой под Одессой: появились эксклюзивные данные о причине

Причиной масштабного ДТП в Одесской области при участии маршрутки и грузовика, которое лишило жизни 9 человек, якобы стало лопнувшее колесо фуры.

Подтверждающая переписка появилась в Telegram-канале "Курс Одесса" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сведениями поделился сын одного из одесских маршрутчиков. Отмечается, что водителя грузовика выбросило на встречку. "Не было никакой обочины и всего прочего", – написал мужчина.

ДТП с маршруткой под Одессой: названа причина Скриншот из видео

"Информация прилетела от маршрутчиков 52-маршрута. Они узнали у следователя и участкового, который вел расследование на месте аварии", – добавил он.

"Говорили, кстати, что парень, который был за рулем маршрутки – очень хороший и адекватный, никогда не хамил никому, не летал. Работал на разных маршрутках там по месту, на подмене. На эту машину сел тоже на подмену, второй день только", – поделился мужчина.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео того, как из кабины бензовоза выбирается водитель, который при аварии почти не пострадал.

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