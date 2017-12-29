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Доступ к гостайне: в Кабмине пояснили, что знал переводчик-шпион

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Подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов не работал с информацией "для служебного пользования".

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета министров Украины на информационный запрос, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации секретариата Кабмина, Ежов был уволен с должности заместителя руководителя протокола премьера 21 декабря.

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В Кабмине подчеркнули, что должность, на которой он находился, не предусматривала предоставление доступа к государственной тайне, и у чиновника его не было.

"По информации протокола премьер-министра Украины, за время пребывания в должности обработка документов с грифом "для служебного пользования" Ежову Станиславу Станиславовичу не поручалась", – сказано в документе.

Как сообщал "Обозреватель", Ежов был задержан 20 декабря 2017 года по подозрению в государственной измене. По информации СБУ, дипломат работал по указке Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Станислав Ежов
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
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