Доступ к гостайне: в Кабмине пояснили, что знал переводчик-шпион

Подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов не работал с информацией "для служебного пользования".

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета министров Украины на информационный запрос, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации секретариата Кабмина, Ежов был уволен с должности заместителя руководителя протокола премьера 21 декабря.

В Кабмине подчеркнули, что должность, на которой он находился, не предусматривала предоставление доступа к государственной тайне, и у чиновника его не было.

"По информации протокола премьер-министра Украины, за время пребывания в должности обработка документов с грифом "для служебного пользования" Ежову Станиславу Станиславовичу не поручалась", – сказано в документе.

Как сообщал "Обозреватель", Ежов был задержан 20 декабря 2017 года по подозрению в государственной измене. По информации СБУ, дипломат работал по указке Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.