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Доставали болты и гвозди: появились жуткие подробности о раненых после бойни в Керчи

13.8тЧитать материал на украинском

Медики показали болты и гвозди, которые доставали из раненых после стрельбы в колледже Керчи (Крым).

У большинства пострадавших от рук студента-убийцы Владислава Рослякова, который использовал самодельную взрывчатку, — минно-взрывные и осколочные ранения, передает НТВ.

В сюжете видно, что студентки керченского политеха с трудом говорят под действием сильнейших обезболивающих. Они находились в нескольких метрах от места, где сработала бомба.

Доставали болты и гвозди: появились жуткие подробности о раненых после бойни в Керчи

У 18-летней Лизы Лысенко — тяжелейшее осколочное ранение руки и обеих ног. На соседней койке лежит еще одна раненая девочка — Юля Михлина. Она пострадала сильнее: руки и ноги обожжены, осколками посекло лицо.

Корреспондент задал ей вопрос: "Ты как себя чувствуешь, что у тебя?" На что она ответила: "Болты, мне их доставали, зашивали. Ожог".

Доставали болты и гвозди: появились жуткие подробности о раненых после бойни в Керчи

Юля добавила, что после взрыва "просто встала и пошла".

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Теперь Лизе и Юле предстоит длительная реабилитация и работа с психологами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
И чем Украина поможет своим постродавшим ??
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Игорь Анатольевич, своим? Украина жителям Крыма отключила электроэнергию, перекрыла воду, прекратила поставки продовольствия и других товаров,устроила блокаду, а теперь крымчане для неё оказывается свои?
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