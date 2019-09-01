Документы за деньги: в Украине указали на опасность от коррупционной схемы

В Украине развивается коррупционный бизнес с получением документов за деньги, а воспользоваться такой услугой может любой террорист.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", продемонстрировав, как это выглядит в интернете.

"Всегда, когда есть спрос, найдется решала, а когда у него еще есть деньги – найдется коррумпированный чиновник, готовый их втихаря взять. Даже не удивился, когда мне знакомый рассказал, что в прифронтовом общежитии вместо 200 человек приписано около 3000 домочадцев", – написал он.

В Украине массово предлагают документы за деньги nsn

Штефан добавил, что никто не обращает на это внимания, а бизнес процветает. Более того, он выразил уверенность, что без лоббирования силовыми структурами в этом вопросе не обходится.

"Так и живем. Выплаты, документы, а главное, что любой боевик может этим спокойно воспользоваться", – резюмировал он, предоставив скриншоты объявлений об изготовлении документов за деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ рассказали, что в Украине резко снизилось количество поддельных банкнот национальной валюты. Тем не менее, в августе стало известно, что мошенники выпустили в оборот фальшивки номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитцией ультрафиолетовой защиты.

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