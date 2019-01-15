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Докопаться до правды: стало известно о неожиданном прорыве в деле Зайцевой

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Экспертов, которые не смогли определить состояние Алены Зайцевой в момент смертельного ДТП в Харькове, вызывают в суд.

На допросе экспертов, которые проводили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу по делу Зайцевой, настаивала представитель потерпевших Лариса Матвеева, сообщает MediaPort.

Она напомнила, что эксперты не смогли ответить на вопрос, находилась обвиняемая Зайцева в момент ДТП в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.

По словам Матвеевой, двое специалистов, которые проводили экспертизу, является судебно-медицинскими экспертами Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз Управления здравоохранения ХОГА, еще один участник исследования, по ее словам, не является аттестованным судебным экспертом и, согласно заключению экспертов, работает в Харьковской городской больнице №2.

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Матвеева считает необходимым допросить экспертов относительно:

  • наличия у экспертов специальных знаний и квалификации по исследуемым вопросам, касающихся предмета экспертизы, а именно установление состояния лица, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств;

  • использования методик и теоретических разработок, которые делают невозможным определение самого факта, так и степени опьянения любого генеза без количественного содержания вещества;

  • научного обоснования и методов, с помощью которых эксперты пришли указанного заключения;

  • применимости и правильности применения принципов и методов к фактам уголовного производства.

Обвинение не возражало против удовлетворения ходатайства представительницы пострадавших. Защитники Зайцевой просили об объявлении перерыва для более тщательного изучения ходатайства, однако судья Виктор Попрас в перерыве отказал и на месте удовлетворил ходатайство. Следующее заседание назначено на 22 января.

Алена Зайцева

Алена Зайцева

Город Х

Как писал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2017 года на ул. Сумской в Харькове авто Зайцевой и Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью свыше 100 км/час.

  • В январе 2019-го стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Алене Зайцевой.

  • Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Алены Зайцевой, которые просили не приобщать результаты экспертизы в Днепре к делу.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
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