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До 200 человек внутри: на Донбассе обесточены две шахты

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В Луганской области на двух шахтах заблокировано 176 рабочих вследствие обесточивания.

"В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение), в связи с погодными условиями обесточены Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокировано, ремонтные работы проводятся", - сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем Twitter.

По данным ведомства, на шахте "Карбонит" - 93 человека, на шахте "Золотое" - 83 человека остались под землей. Восстановить электроснабжение пообещали до 17:00.

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Как писал "Обозреватель", 4 декабря в городе Зимогорье на временно оккупированной российско-террористическими войсками части Луганской области произошел обвал породы на шахте "Черкасская".

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Тема
Новости Луганска и Луганской области
Место
УкраинаЛуганск
Объект
Новости Донбасса
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