До 200 человек внутри: на Донбассе обесточены две шахты

В Луганской области на двух шахтах заблокировано 176 рабочих вследствие обесточивания.

"В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение), в связи с погодными условиями обесточены Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокировано, ремонтные работы проводятся", - сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем Twitter.

В Луганскій області за інформацією ЛЕО, у зв’язку з погодними умовами знеструмлено селища Золоте і Карбоніт, де на шахтах Золоте і Карбоніт 176 осіб заблоковано, ремонтні роботи проводяться — МТОТ (@mtot_gov_ua) 18 березня 2018 р.

По данным ведомства, на шахте "Карбонит" - 93 человека, на шахте "Золотое" - 83 человека остались под землей. Восстановить электроснабжение пообещали до 17:00.

За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом 2 годин — МТОТ (@mtot_gov_ua) 18 березня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", 4 декабря в городе Зимогорье на временно оккупированной российско-террористическими войсками части Луганской области произошел обвал породы на шахте "Черкасская".