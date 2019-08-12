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"ДНР" проверяет власть Украины "на вшивость" – генерал

1.4т Читать материал на украинском

Заявление "пресс-службы народной милиции ДНР" об успешном наступлении на Украину – запугивание и "проверка на вшивость" "неопытных украинских политиков и силовиков".

"Это какая-то шизофрения", – сказал OBOZREVATEL экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

Отвечая на вопрос, может ли это заявление свидетельствовать о том, что подобные планы рассматриваются в Кремле, генерал заметил: "Разумеется, главная стратегическая цель Путина – уничтожение Украины. Он рассчитывает добиться этой цели разрушением Украины изнутри, засылкой пятой колонны, чтобы сохранить свое лицо перед мировой общественностью. Например, "Оппозиционный блок – За жизнь" – сплошная пятая колонна, враждебная к Украине, во главе с лидерами".

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В то же время он подчеркнул: "Это характерно для России – готовиться к большому наступлению".

По мнению Скипальского, реальное вступление Украины в НАТО будет представлять "доктринальную угрозу" для России и она может действовать так же, как в свое время действовала по отношению к странам Балтии накануне их вступления в Альянс. "Они были категорически против, они угрожали Эстонии, Латвии, Литве, но те все равно решили этот вопрос. И Россия проглотила", – напомнил генерал.

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Бойцы ВСУ, иллюстрация

military_tv_ua

Он убежден в том, что и Украине не следует беспокоиться по этому поводу, а "делать свое".

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Как писал OBOZREVATEL, одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов сообщил, что "республика" прорвала оборону ВСУ на Донбассе и уже к вечеру 11 августа будет в Киеве.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Скипальский
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ох, сколько апломба.России и усилия то прилагать не надо. Украина сама благополучно и развалится, и успешно вымрет.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия блестяще разбила росийскую армию на Донбассе!-военные эксперты всего мира ! Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! встретим окупантов достойно! война до полной победы
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кожедуб ruslan, Уже встретили в Крыму. Спасибо. Мальчик иди кушай котлетку и спать
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