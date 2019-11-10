"Обстреляли под Петровским!" В "ДНР" запустили наглый фейк о ВСУ после отвода войск

Террористы "ДНР" цинично соврали о том, что воины Операции Объединенных сил якобы обстреляли их из стрелкового оружия после отвода войск под Петровским.

Об этом, ссылаясь на представительство "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, сообщило российское пропагандистское издание ТАСС.

"10 ноября в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское", –солгали оккупанты, добавив, что огонь якобы велся из села Богдановка, которое находится на свободной территории Украины.

Террорист "ДНР" "Карачун"

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