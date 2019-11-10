"Обстреляли под Петровским!" В "ДНР" запустили наглый фейк о ВСУ после отвода войск

Террористы "ДНР" цинично соврали о том, что воины Операции Объединенных сил якобы обстреляли их из стрелкового оружия после отвода войск под Петровским.
Об этом, ссылаясь на представительство "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, сообщило российское пропагандистское издание ТАСС.
"10 ноября в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское", –солгали оккупанты, добавив, что огонь якобы велся из села Богдановка, которое находится на свободной территории Украины.
Террорист "ДНР"
"Карачун"
Как сообщал OBOZREVATEL:
в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск и средств. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ.
В 12:00 украинская сторона и так называемая "ДНР" выпустили белые ракеты в знак готовности к разведению у Петровского. Позже стороны выпустили зеленые ракеты.
Изначально разведение должно было стартовать 4 ноября.
Однако 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.
Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.
Позже советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.
Но в ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября.
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