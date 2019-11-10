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10 ноября • обновлено в 13:27
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"Обстреляли под Петровским!" В "ДНР" запустили наглый фейк о ВСУ после отвода войск

1.6т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" цинично соврали о том, что воины Операции Объединенных сил якобы обстреляли их из стрелкового оружия после отвода войск под Петровским.

Об этом, ссылаясь на представительство "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, сообщило российское пропагандистское издание ТАСС.

"10 ноября в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское", –солгали оккупанты, добавив, что огонь якобы велся из села Богдановка, которое находится на свободной территории Украины.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ДНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обос каждый день такие фейки печатает)
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Пигин Макс
Пигин Макс
А может, ради разнообразия, попробуете доказать что это фейк? Или скачущее стадо и так схавает?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У вас всегда с утра "наглый фейк", в вечером "украинские воины нанесли мощный удар".
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