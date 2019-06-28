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"Диверсант и шпион": всплыл скандальный факт о пленном, которого "спасает" Медведчук

1.8тЧитать материал на украинском

Один из украинских пленных, которых террористы "Л/ДНР" готовятся передать Украине, находится в розыске МВД за дезертирство.

Речь идет о Дмитрие Великом, сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

"Дмитрий Великий - претендент на премию Дарвина. Дезертировав из ВСУ, он уехал на заработки в Россию. Но только братушки пацифизма не оценили и в итоге назначили Великого украинским диверсантом и шпионом. А теперь отдают его Украине, подавая это как невероятный успех миротворческой миссии Медведчука", – написал он.

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Журналист отметил, что передача Великого Украине это "какой-то уникальный развод".

"Кум Путина по указу Путина договаривается с марионетками Путина о том, что они отпустят из плена предателя, работавшего на Путина. Интересно, как поступят с Дмитрием Великим в Украине? Будет хохма, если арестуют", – добавил Казанский.

"Диверсант и шпион": всплыл скандальный факт о пленном, которого "спасает" Медведчук

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, названы имена украинцев, которых, вероятно, освободят из плена в "Л/ДНР": Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Максим Горяинов и Эдуард Михеев.

При этом СБУ не владеет официальной информацией в отношении лиц, которых представители "Л/ДНР" собираются вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Также стало известно, что боец ВСУ Максим Горяинов, которого хочет освободить из плена "Л/ДНР" Виктор Медведчук, был за рулем авто, которое в конце мая попало на оккупированную территорию.

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Персоны
Денис КазанскийВиктор Медведчук
Место
Украина
Теги
МВДвоеннопленные
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Савченко же арестовали, хохмачи блин)))
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