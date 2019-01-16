Детей, зверски избивших мужчину в Киеве, жестко проучили: появилось видео

В сеть слили видео, на котором киевские ультрас заставили подростков, толпой напавших на мужчину у входа в метро 16 января, извиниться за содеянное.
Соответствующая запись появилась на странице Киев Оперативный в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"Пока одни там кого-то "ищут" и "устанавливают", ребята из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли "детей", которые извинились за свой поступок и передали спортивный привет всем читателям", – подписали видео.
Facebook Илона Силенко
Между молодыми людьми и подростками состоялся следующий диалог:
– Куда вам можно заходить на один час в неделю и только с девушками?
– В "Гулливер".
– Куда?
– В кафе.
– А куда путь заказан?
– В сектор.
– А вы – вот эти, что лупили ногами?
– Да, с нами подруга еще была.
"Клянемся никого не трогать. Просим прощения, что побили мужиков, больше такого не будет", – равнодушно извинились подростки.
Дети называли себя "ультрас"
Instagram Киев Оперативный
Отмечается, что дети называли себя ультрас столичного футбольного клуба "Динамо". В сети они регулярно делились видео своих нападений, гордясь конфликтными ситуациями, а в никах использовали приветствие нацистов.
При этом, киевляне отметили, что группу указанных подростков часто видели возле ТРЦ "Гулливер" и нападение, произошедшее 16 января, является лишь одним из жутких эпизодов.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину у входа на станцию метро "Дворец Спорта".
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