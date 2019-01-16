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Детей, зверски избивших мужчину в Киеве, жестко проучили: появилось видео

27.7тЧитать материал на украинском

В сеть слили видео, на котором киевские ультрас заставили подростков, толпой напавших на мужчину у входа в метро 16 января, извиниться за содеянное.

Соответствующая запись появилась на странице Киев Оперативный в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Пока одни там кого-то "ищут" и "устанавливают", ребята из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли "детей", которые извинились за свой поступок и передали спортивный привет всем читателям", – подписали видео.

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Детей, зверски избивших мужчину в Киеве, жестко проучили: появилось видео

Facebook Илона Силенко

Между молодыми людьми и подростками состоялся следующий диалог:

– Куда вам можно заходить на один час в неделю и только с девушками?

– В "Гулливер".

– Куда?

– В кафе.

– А куда путь заказан?

– В сектор.

– А вы – вот эти, что лупили ногами?

– Да, с нами подруга еще была.

"Клянемся никого не трогать. Просим прощения, что побили мужиков, больше такого не будет", – равнодушно извинились подростки.

Дети называли себя "ультрас"

Дети называли себя "ультрас"

Instagram Киев Оперативный

Отмечается, что дети называли себя ультрас столичного футбольного клуба "Динамо". В сети они регулярно делились видео своих нападений, гордясь конфликтными ситуациями, а в никах использовали приветствие нацистов.

При этом, киевляне отметили, что группу указанных подростков часто видели возле ТРЦ "Гулливер" и нападение, произошедшее 16 января, является лишь одним из жутких эпизодов.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину у входа на станцию метро "Дворец Спорта".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Вот они, "ПЕРЕМОГИ" майдана... "ОНИЖЕДЕТИ"...
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Андрущенко Владимир, валенок,своих онижедетей отчитывал,которые в Мокшандии учительницу до потери сознания избили,а этих ублюдков жизнь накажет (во время Майдана им лет по 11 было,лишнехромосомный имбецил.
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