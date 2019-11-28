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29 ноября • обновлено в 11:30
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Дешевле, чем у Кличко: появились детали о новом велосипеде Зеленского

3.3т
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Электровелосипед Stout, который президенту Украины Владимиру Зеленскому подарила лидер Эстонии Керсти Кальюлайд, стоит 2490 евро. По стоимости он уступает средству передвижения мэра Киева Виталия Кличко GoCycle G2 ($4200).

Вместе с тем, как пишет "КП в Украине", подарок Зеленского является представителем одной из лучших марок среди своего класса. Он изготовлен компанией Ampler Bikes, штаб-квартира которой расположена в Берлине.

Вес велосипеда составляет 17,2 кг. Рама изготовлена из алюминиевого сплава 6061. Он оснащен цепью, тормозными колодками и драйвтрейном от компании Shimano. Транспортное средство имеет 10 скоростей, максимальная скорость составляет 25 км/час. Диапазон использования без подзарядки в зависимости от местности составляет 45-100 км. Мотор рассчитан на мощность 250 Вт, что в сумме дает 48 лошадиных сил.

Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед

Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед

president.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко на велосипеде

facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Кроме того, эта модель имеет функцию подключения электровелосипеда к смартфону с возможностью изменения настроек двигателя, оснащена двумя фонарями спереди и одним сзади. Время полной зарядки составляет 2,5 часа. Также на ней установлены шины компании Continental с особым рисунком протектора, который придает электровелосипеду высокий уровень управляемости и качественное торможение.

Единственное отличие велосипеда Зеленского от заводских моделей состоит в том, что к нему прикрепили табличку с надписью To President of Ukraine H.E. Mr. Volodymyr Zelenskiy.

Согласно украинскому законодательству, если неденежный подарок имеет стоимость большую, чем пять прожиточных минимумов граждан (9680 грн), то его нужно вносить в декларацию.

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Велосипед, который подарили Зеленскому, стоит 2490 евро

Велосипед, который подарили Зеленскому, стоит 2490 евро

president.gov.ua

На велосипеде есть табличка с именем президента

На велосипеде есть табличка с именем президента

president.gov.ua

Правда, если процесс обмена подарками происходил между главами стран в рамках протокола встречи, то велосипед должен отправиться на хранение в музей подарков президентов. И в декларацию его вносить не нужно. Но в таком случае и использовать его Зеленский не сможет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время официального визита Зеленского в Таллин президент Эстонии Керсти Кальюлайд потроллила его оригинальным подарком – велосипедом и банкой меда. Это стало поводом для массы шуток и мемов в сети.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Керсти Кальюлайд Виталий Кличко
Место
Украина
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Теж мені подарунок, тут прості сільські хлопці з Чернігівщини мільйони зевелю дарували (тільки нічого про це не пам"ятають, мабуть у комі були).
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