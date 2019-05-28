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Держала малыша на руках: в Мариуполе в ДТП разбилась семья

1.9тЧитать материал на украинском

Война на украинских дорогах продолжает калечить судьбы людей. Очередной жуткий случай произошел в Мариуполе Донецкой области.

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибла 30-летняя Валентина Стамбулжи, а ее 5-летний сын Серафим чудом остался жив. Состояние мальчика тяжелое. OBOZREVATEL узнал подробности трагедии.

Мама с сыном

Мама с сыном

Соцсети

Был вечер 26 мая. "Таврия", которой управлял гражданский муж Валентины, двигалась по одной из городских улиц. Женщина сидела на переднем пассажирском сиденье, держа сына на руках.

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На закругленном участке дороги легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗом. По предварительной информации, "Таврию" повело на мокрой дороге из-за лысой резины.

ДТП в Мариуполе

ДТП в Мариуполе

У легковушки была лысая резина

У легковушки была лысая резина

В результате удара автомобили превратились в груду железа. Водители получили травмы, а Валентина погибла на месте происшествия. Ребенка же развороченная панель зажала в салоне, и для его освобождения были вызваны спасатели.

"С помощью гидравлического инструмента бойцы срезали стойки дверей и деблокировали мальчика, после чего передали его работникам скорой помощи", – сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

Автомобили столкнулись лоб в лоб

Автомобили столкнулись лоб в лоб

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От легковушек осталась груда железа

От легковушек осталась груда железа

ДТП произошло в Мариуполе

ДТП произошло в Мариуполе

Google. Maps

В Мариупольском медицинском территориальном объединении здоровья ребенка и женщины OBOZREVATEL сообщили, что мальчик находится в реанимации. "Он получил перелом ноги, травму головы и ушибы", – отметили медики.

5-летний Серафим

5-летний Серафим

Соцсети

ДТП с ребенком шокировало многих горожан. Люди уже начали сбор средств для помощи мальчику.

В соцсетях люди собирают средства на лечение мальчика

В соцсетях люди собирают средства на лечение мальчика

По данным СМИ, Валентина Стамбулжи переехала в Мариуполь из Донецка в июне 2014 года. Работала преподавателем химии в интернате. Сейчас лечением ее сына занимаются родственники.

30-летняя Валентина Стамбулжи

30-летняя Валентина Стамбулжи

Соцсети

Полиция внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области легковой автомобиль врезался в мопед, на котором ехал 15-летний школьник с 7-летней сестричкой. Дети погибли на месте происшествия.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаМариуполь
Теги
ДТПавтоНациональная полиция Украины
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