Держала малыша на руках: в Мариуполе в ДТП разбилась семья

Война на украинских дорогах продолжает калечить судьбы людей. Очередной жуткий случай произошел в Мариуполе Донецкой области.

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибла 30-летняя Валентина Стамбулжи, а ее 5-летний сын Серафим чудом остался жив. Состояние мальчика тяжелое. OBOZREVATEL узнал подробности трагедии.

Мама с сыном Соцсети

Был вечер 26 мая. "Таврия", которой управлял гражданский муж Валентины, двигалась по одной из городских улиц. Женщина сидела на переднем пассажирском сиденье, держа сына на руках.

На закругленном участке дороги легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗом. По предварительной информации, "Таврию" повело на мокрой дороге из-за лысой резины.

ДТП в Мариуполе

У легковушки была лысая резина

В результате удара автомобили превратились в груду железа. Водители получили травмы, а Валентина погибла на месте происшествия. Ребенка же развороченная панель зажала в салоне, и для его освобождения были вызваны спасатели.

"С помощью гидравлического инструмента бойцы срезали стойки дверей и деблокировали мальчика, после чего передали его работникам скорой помощи", – сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

Автомобили столкнулись лоб в лоб

От легковушек осталась груда железа

ДТП произошло в Мариуполе Google. Maps

В Мариупольском медицинском территориальном объединении здоровья ребенка и женщины OBOZREVATEL сообщили, что мальчик находится в реанимации. "Он получил перелом ноги, травму головы и ушибы", – отметили медики.

5-летний Серафим Соцсети

ДТП с ребенком шокировало многих горожан. Люди уже начали сбор средств для помощи мальчику.

В соцсетях люди собирают средства на лечение мальчика

По данным СМИ, Валентина Стамбулжи переехала в Мариуполь из Донецка в июне 2014 года. Работала преподавателем химии в интернате. Сейчас лечением ее сына занимаются родственники.

30-летняя Валентина Стамбулжи Соцсети

Полиция внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области легковой автомобиль врезался в мопед, на котором ехал 15-летний школьник с 7-летней сестричкой. Дети погибли на месте происшествия.

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