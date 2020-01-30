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30 января • обновлено в 17:46
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Дело Шеремета: Рябошапка признал нехватку доказательств

5.2т
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Чтобы передать в суд дела по обвинению подозреваемых в исполнении и организации убийства Павла Шеремета, необходимо собрать дополнительные доказательства. Поскольку существующих сейчас недостаточно.

В этом признался генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью Интерфакс-Украина. "Мне кажется, что сейчас должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело можно было передать в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", – отметил он.

Генпрокурор также обратил внимание на то, что расследование не останавливается на этапе, когда людям сообщают о подозрении. Поэтому дополнительные доказательства должны собирать и впоследствии.

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Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

"Украинская правда"

"Чтобы собрать дополнительные доказательства, подтверждающие или опровергающие вину этих людей, – а мы должны двигаться в обоих направлениях – подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", – сказал Рябошапка.

Генпрокурор уточнил, что процессуальные решения прокуроров в этом деле будут зависеть от того, каким образом эти указания будут выполнены, будут ли собраны дополнительные доказательства.

Отвечая на вопрос о том, можно ли выйти на заказчиков убийства Шеремета, Рябошапка сказал, что это главная задача. "Двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, – без этого расследование будет неполноценным", – резюмировал генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и воину АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. 24 января его заменили ночным домашним арестом. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Руслан Рябошапка Павел Шеремет
Место
Украина
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bregovich mark
bregovich mark
Зелені Пінкертони обкакались....Всі причетні повинні зайняти місце обвинувачених!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Надо убедить кого нибудь - и чистосердечное раскаяние даст послабление
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