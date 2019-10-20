В ГПУ заявили о связи дел Гладковского и Пашинского: о чем речь

Дело бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского связано с экс-нардепом, бывшим председателем комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергеем Пашинским.

Такое заявление в эфире ICTV сделал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Он уточнил, что расследование о возможном злоупотреблении служебным положением Гладковским "имеет определенные связи" с экс-депутатом.

Генпрокурор пояснил, что новостей по делу Гладковского долго не было, потому что следственные органы собирали достаточное количество доказательств для сообщения о подозрении.

"Вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться. Материалы в отношении Пашинского были собраны и было достаточно доказательств для того, чтобы предъявлять подозрение.

Что касается многих других прав, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим делом. Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, оно тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", – сказал Рябошапка.

Он отметил, что ГПУ не анонсирует подозрения или определенные процессуальные решения, но не исключает, что "в течение определенного времени такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах" в отношении Пашинского.

Олег Гладковский и Сергей Пашинский Коллаж

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