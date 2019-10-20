В ГПУ заявили о связи дел Гладковского и Пашинского: о чем речь

Дело бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского связано с экс-нардепом, бывшим председателем комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергеем Пашинским.
Такое заявление в эфире ICTV сделал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Он уточнил, что расследование о возможном злоупотреблении служебным положением Гладковским "имеет определенные связи" с экс-депутатом.
Генпрокурор пояснил, что новостей по делу Гладковского долго не было, потому что следственные органы собирали достаточное количество доказательств для сообщения о подозрении.
"Вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться. Материалы в отношении Пашинского были собраны и было достаточно доказательств для того, чтобы предъявлять подозрение.
Что касается многих других прав, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим делом. Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, оно тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", – сказал Рябошапка.
Он отметил, что ГПУ не анонсирует подозрения или определенные процессуальные решения, но не исключает, что "в течение определенного времени такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах" в отношении Пашинского.
Олег Гладковский и Сергей Пашинский
Коллаж
Как писал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" минувшей зимой обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений. Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования.
В июле 2019-го Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Олега Гладковского 17 октября задержали агенты НАБУ, в тот же день он объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.
8 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении Гладковскому – в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.
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