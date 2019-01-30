Даже не убегал: всплыли новые подробности расстрела пары в Николаеве

Предполагаемый убийца семейной пары в Николаеве заявил, что совершил нападение по личным мотивам.
Об этом сообщает ТСН. Из реестра судебных решений стало известно имя нападавшего – им оказался 52-летний николаевец Герасим Багирянц.
По словам очевидцев, все произошло мгновенно. При этом, стрелок не убегал, он бросил оружие на лестницу и сразу же был задержан правоохранителем, который стал случайным свидетелем этой трагедии, проходя мимо.
Стрельба в Николаеве
Скриншот из видео
Стрельба в Николаеве
Скриншот из видео
Сообщается, что нападавший находится в полиции. Общаться с журналистами он отказался, однако заявил, что действовал один, без чьей-либо помощи. "Никакой банды. Это личное", – ответил Багирянц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В среду, 30 января, в Николаеве возле здания Ленинского районного суда расстреляли мужчину и женщину.
Выяснилось, что причиной убийства, вероятнее всего, стало то, что убитые отсудили у подозреваемого крупную сумму долга.
Появились первые кадры с места преступления.
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