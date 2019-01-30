Даже не убегал: всплыли новые подробности расстрела пары в Николаеве

Предполагаемый убийца семейной пары в Николаеве заявил, что совершил нападение по личным мотивам.

Об этом сообщает ТСН. Из реестра судебных решений стало известно имя нападавшего – им оказался 52-летний николаевец Герасим Багирянц.

По словам очевидцев, все произошло мгновенно. При этом, стрелок не убегал, он бросил оружие на лестницу и сразу же был задержан правоохранителем, который стал случайным свидетелем этой трагедии, проходя мимо.

Стрельба в Николаеве Скриншот из видео

Стрельба в Николаеве Скриншот из видео

Сообщается, что нападавший находится в полиции. Общаться с журналистами он отказался, однако заявил, что действовал один, без чьей-либо помощи. "Никакой банды. Это личное", – ответил Багирянц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В среду, 30 января, в Николаеве возле здания Ленинского районного суда расстреляли мужчину и женщину.

Выяснилось, что причиной убийства, вероятнее всего, стало то, что убитые отсудили у подозреваемого крупную сумму долга.

Появились первые кадры с места преступления.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!