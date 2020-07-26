МоваЯзык

Топ-темы:

Чубаров – о 3-летнем сыне Сулейманова: обстоятельства смерти вызывают вопросы

Марина Погорилко
Расследования
3,8 т.
Смерть Мусы Сулейманова вызывает много заитань, - Чубаров (фото: Facebook Рефат Чубаров)

Смерть Мусы Сулейманова вызывает много заитань, - Чубаров (фото: Facebook Рефат Чубаров).

Место, где было найдено тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, и предполагаемые обстоятельства его гибели вызывают вопросы, ответы на которые будут искать после его захоронения.

Об этом написал в своем Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, выразив соболезнования семье мальчика.

"Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств, приведших к смерти Мусы Сулейманова", – отметил Чубаров.

Как известно, отец Мусы, политический заключенный, гражданский журналист Руслан Сулейманов был незаконно арестован российскими оккупантами в марте 2019 по стандартному обвинению в отношении крымских татар – "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После его ареста содержание семьи легло на плечи жены, 31-летней Эльзары. У нее с Русланом было трое малолетних детей: Мухаммед (10 лет), Асие (6 лет) и 3-летний Муса. Постоянного ухода требуют также родители Руслана – Зера ханум (71 лет) и Сервера аг'а (73 года).

Меджлис будет способствовать расследованию смерти Мусы Сулейманова.

Меджлис будет способствовать расследованию смерти Мусы Сулейманова. Facebook Рефата Чубарова

Меджлис будет способствовать расследованию смерти Мусы Сулейманова.

Меджлис будет способствовать расследованию смерти Мусы Сулейманова. Facebook Рефата Чубарова

Как сообщал OBOZREVATEL:

Рефат Чубаров
Поделиться в Facebook
  2. Расследования