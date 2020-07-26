Чубаров – о 3-летнем сыне Сулейманова: обстоятельства смерти вызывают вопросы
Смерть Мусы Сулейманова вызывает много заитань, - Чубаров (фото: Facebook Рефат Чубаров).
Место, где было найдено тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, и предполагаемые обстоятельства его гибели вызывают вопросы, ответы на которые будут искать после его захоронения.
Об этом написал в своем Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, выразив соболезнования семье мальчика.
"Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств, приведших к смерти Мусы Сулейманова", – отметил Чубаров.
Как известно, отец Мусы, политический заключенный, гражданский журналист Руслан Сулейманов был незаконно арестован российскими оккупантами в марте 2019 по стандартному обвинению в отношении крымских татар – "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.
После его ареста содержание семьи легло на плечи жены, 31-летней Эльзары. У нее с Русланом было трое малолетних детей: Мухаммед (10 лет), Асие (6 лет) и 3-летний Муса. Постоянного ухода требуют также родители Руслана – Зера ханум (71 лет) и Сервера аг'а (73 года).
Меджлис будет способствовать расследованию смерти Мусы Сулейманова. Facebook Рефата Чубарова
Меджлис будет способствовать расследованию смерти Мусы Сулейманова. Facebook Рефата Чубарова
Как сообщал OBOZREVATEL:
последний раз Мусу Сулейманова видели около 17:00 24 июля в песочнице возле дома. Его мама рассказала, что ненадолго зашла в дом, а когда вернулась, то ребенка уже не было.
Поисками мальчика двое суток занимались сотни местных жителей. Были задействованы квадрокоптеры и тепловизоры, а также кинологи с собаками.
Тело мальчика нашли 26 июля в сливной яме рядом с домом в селе Строгановка.