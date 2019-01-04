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Что ждет Донбасс в 2019 году: боец ВСУ дал прогноз

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В 2019 году судьба вооруженного конфликта на Донбассе будет зависеть от результатов выборов в Украине. При этом в Вооруженных силах Украины не исключают обострения уже в ближайшие дни.

Об этом заявил в эфире ObozTV участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБр Глеб Бабич, комментируя ситуацию на востоке Украины.

На вопрос, возможен ли мир на Донбассе в 2019 году, Бабич ответил:

"Это дело не только Украины, это дело международного сообщества – придерживаться своих планов относительно помощи нам и влиянию на Российскую Федерацию. Это будет очень сильно зависеть от выборов в этом году. И самый главный вопрос – что подразумевать под словами "закончить войну". Как, на каких условиях, что будет потом?"

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Военный также прокомментировал возможность российских провокаций в связи с получением украинской церковью Томоса об автокефалии 6 января.

"Они способны на все, и мы это знаем. Это люди без совести, без принципов, это вполне людоедская страна и структура, потому ожидать можно всего что угодно. Но мы готовимся к этому, и думаю, что если даже будут проблемы, мы с ними справимся", – заверил он.

Также Бабич рассказал, как встретили Новый год украинские военные на передовой.

"Отметили как всегда – Новый год и подобные праздники армия всегда проводит в состоянии повышенной боеготовности, поскольку вполне возможны провокации... Несмотря на то, что в эти дни было тише, чем всегда, мы имеем потери. В отличие от наших военных, та сторона неоднократно нарушала режим тишины. Это происходит постоянно каждый праздник, мы привыкли к этому", – сообщил участник АТО.

Что ждет Донбасс в 2019 году: боец ВСУ дал прогноз

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал ObozTV, ранее участник АТО Глеб Бабич спрогнозировал действия России во время новогоднего перемирия на востоке Украины.

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Персоны
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)Глеб Бабич
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
С новым "Молотом" вас, рогули!
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