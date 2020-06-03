Из-за дрона побили авто полиции: на Харьковщине задержали поселенцев Слобожанской Сечи

В Харьковской области 3 июня задержали участников организации "Потон", которые угрожали полицейским.

Инцидент произошел в Краснокутском районе, сообщила пресс-служба правоохранителей (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Нападение на авто Скрин видео

Задержание участников "Потон" hk.npu.gov.ua

Граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи, окружили машину с копами, которые, как отчиталась пресс-служба, находились по делам на территории района. Мужчины держали в руках палки, топор и оружие.

"Агрессивно настроенные молодые люди угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также совершили один выстрел из оружия в боковое стекло", – сказано в сообщении.

Задержание участников "Потон" hk.npu.gov.ua

На место выехало руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции.

Правоохранители установили, что 2 июня, около 15:00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц, эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению. Конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции (открыта производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)).

При этом участники организации, которые часто выкладывали свои видео в сеть, снимали и на месте инцидента. Ролик появился на YouTube-канале организации.

"Потоновцы" в видео показали дрон, который находился в небе возле Слобожанской Сечи. Они догнали и заблокировали машину Renault Duster, с который их якобы снимали, спустили колеса и вызвали полицию.

Они также заявили, что в машине якобы могут находится люди, которые нападали на Сечь.

mykharkov.info

Жена одного из задержанных обратилась к правоохранителям, заявив, что у ее мужа "растут три сына, которые будут знать ваши фамилии и имена". "И я понятия не имею, как вы вообще спокойно спите", – добавила женщина.

Полиция отметила, что сведения по факту правонарушений внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Задержание участников "Потон" hk.npu.gov.ua

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Задержание участников "Потон" hk.npu.gov.ua

Задержание участников "Потон" hk.npu.gov.ua

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