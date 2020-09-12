В Черновцах полицейский на BMW сбил светофор и повис на заборе. Фото

В Черновцах полицейский на личном автомобиле BMW устроил ДТП, протаранив светофор и на скорости врезавшись в забор частного дома.

В результате машина повисла на ограждении. Инцидент, который произошел в субботу, 12 сентября, подтвердила пресс-служба полиции Черновицкой области на своем сайте.

ДТП случилось на улице Винниченко. Как отметили в полиции, после столкновения коп-водитель сбежал, он не пострадал.

Стражи порядка установили, что виновником аварии стал 31-летний сотрудник одного из отделений полиции области. В момент совершения ДТП правоохранитель находился вне службы.

По факту аварии начато служебное расследование, копу грозит увольнение из правоохранительных органов.

В то же время в полиции сообщили, что на месте ДТП водитель отказался от прохождения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября после полудня в Киеве произошло тройное ДТП на улице Новоконстантиновской.

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